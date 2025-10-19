Max Verstappen schreef de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam, terwijl Yuki Tsunoda in de andere bolide van Red Bull Racing zijn op één na beste resultaat van het seizoen pakte met P7. Na afloop van de wedstrijd wordt de energiedrankfabrikant onderzocht door de stewards van de FIA.

Verstappen was oppermachtig in Austin, Texas. Hij behield de leiding vanaf de pole position en haalde zijn voordeel uit het feit dat Charles Leclerc en Lando Norris constant aan het vechten waren om de tweede stek. Op die manier kon hij al gauw een relatief comfortabele voorsprong opbouwen. Na de wissel van de mediums naar de softs was het een kwestie van de banden niet overbelasten en rustig naar de finish te rijden, en dat lukte. Tsunoda ging van de dertiende naar de zevende positie na een indrukwekkende inhaalrace. Hij werd nog wel bijna uitgeschakeld door een spinnende Ollie Bearman, maar verder maakte de Japanner weinig mee.

Artikel 12.2.1.i

De stewards op het Circuit of the Americas hebben een afgevaardigde van Red Bull Racing naar het kamertje van de FIA gefloten. Het team wordt onderzocht vanwege een mogelijke overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code. Hierin staat dat Red Bull "er niet in is geslaagd om de instructies van de relevante officials te volgen voor de veilige en ordelijke uitvoering van het evenement".

Naar verluidt zou een monteur van Red Bull terug de grid op zijn gelopen, toen de opwarmronde al bezig was. De verwachting is niet dat de overwinning van Verstappen of de P7 van Tsunoda in gevaar is. Dit is een type overtreding waar eerder een boete of iets dergelijks voor wordt uitgedeeld.

