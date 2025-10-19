Charles Leclerc is als derde over de streep gekomen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij vocht rondenlang met Lando Norris, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de McLaren-coureur. Desondanks is hij wel tevreden met een podiumfinish.

Leclerc begon als enige coureur van de topteams op de zachte band. Deze compound levert meer grip bij de start en de Monegask wilde daar optimaal gebruik van maken - en dat lukte, want hij ging buitenlangs Norris door de haarspeldbocht om de tweede positie te pakken. Maar omdat hij op de softs was begonnen, moest hij de slotfase van de race op het Circuit of the Americas doen op oudere mediums. Norris maakte gebruik van zijn bandenvoordeel en ging langs Leclerc voor de tweede positie.

Zorgen over strategie

"Ja, ik maakte me wel een beetje zorgen, toen ik zag dat ik als enige op de softs begon", vertelde Leclerc over het feit dat Verstappen, Norris en de rest van de mannen vooraan op de grid op de mediums stonden. "Ik wist echter wel dat het een riskante keuze was. Mijn plan was om de zachte band te gebruiken om in schone lucht terecht te komen." Hij had gehoopt Norris én Verstappen te pakken bij de start, maar hij kwam alleen langs de McLaren. "Het was nogal een optimistisch plan met twee auto's voor ons, maar dat is wel wat we probeerden. Het feit dat ik toch één positie kon winnen, heeft ons gedurende de race wel heel erg geholpen. Over het algemeen ben ik heel blij. Het is een lastige tweede seizoenshelft geweest en om dan hier een podium te pakken, zeker na de versnellingsbakproblemen eerder in het weekend... We hebben ons goed weten te herstellen. Ik ben blij."

