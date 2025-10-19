Lando Norris (25) had gehoopt op een overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar moest wederom Max Verstappen (28) voor zich dulden. Wel wist hij de schade beperkt te houden door als tweede te finishen, ruimschoots voor titelrivaal én teamgenoot Oscar Piastri.

Norris ving de race in Austin aan vanaf de tweede positie en zag Verstappen op pole starten. De Brit had wellicht gehoopt op een aanval in de eerste bocht, maar deze kwam er niet. Sterker nog: Norris werd zelf voorbijgestoken door Charles Leclerc. Vervolgens had hij bijna de hele race nodig om Leclerc weer terug te pakken. Hier slaagde hij in tegen het einde van de race, maar Verstappen kwam nooit binnen handbereik. Norris erkende na afloop dat hij z'n handen vol had aan Leclerc en dat de tweede plek waarschijnlijk het hoogst haalbare was vandaag.

Norris spreekt van "zwaar, heel zwaar" gevecht in Austin

Tegenover interviewer Martin Brundle verklaarde Norris dat hij opgelucht was toen hij eindelijk voorbij was aan de Ferrari van Leclerc. "Eindelijk. Het duurde lang genoeg. Het was een goed gevecht met Charles, hij vocht hard, het was zwaar, heel zwaar. We deden alles wat we konden. Ik dacht dat dat de tweede inhaalpoging wat makkelijker zou gaan, maar dat was niet het geval. Charles reed een hele goede race, het was ook erg leuk, we hadden goede gevechten. Dus ik moet maar tevreden te zijn met de tweede plek, we konden niet veel meer doen vandaag", zo sprak Norris.

Norris moest alles uit de kast trekken voor P2

In de slotfase van de race stond Norris op de zachte banden en Leclerc op de mediums, maar toch duurde het even voordat de Brit er voorbij kon. "Als je net een pitstop hebt gemaakt, dan wil je pushen want dan heb je de beste kans, maar dan worden de banden ook het heetst. Bij mijn eerste poging begon ik dan ook erg te worstelen met m'n banden. Charles zat op dat moment waarschijnlijk al wat meer op het punt van consistentie [met z'n banden, red.]. Ik moest dus even wat gas terug nemen voor een paar ronden en daarna werkte het wel. De strategie was goed, het racen was goed, dus ja, het was een leuke race", aldus de Mclaren-coureur.

