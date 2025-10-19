F1 verlengt contract met Grand Prix van de Verenigde Staten tot en met 2034

De Grand Prix van de Verenigde Staten blijft nog tot minimaal 2034 op de kalender van de Formule 1 staan, zo werd zojuist bekendgemaakt. Het Circuit of the Americas (COTA) in Austin heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met de FOM. De Amerikaanse race maakte haar debuut op de kalender in 2012.

Het Circuit of the Americas, afgekort COTA, werd ontworpen door de bekende Duitse baanarchitect Hermann Tilke. Hij liet zich inspireren door bekende bochtensessie van bestaande banen en creëerde een 5513 meter lang driehoek-achtig parcours. De baan werd in 2012 opgeleverd ten zuidoosten van Austin en wordt gebruikt voor zowel de Formule 1 als de MotoGP. De races op COTA gaan tegen de klok in en de coureurs komen een 20-tal bochten tegen. De komende jaren zullen ze hier nog vaker gaan rijden, want de F1 en COTA hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw contract t/m 2034, zo hebben beide partijen zojuist bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Verstappen vaak succesvol op COTA

De meest succesvolle coureur op het Circuit of the Americas, is Lewis Hamilton. Hij won er maar liefst vijf keer sinds de opening in 2012. De laatste jaren is COTA echter het terrein geworden van Verstappen. De Red Bull-coureur won er in 2021, 2022 én 2023. Dit jaar heeft Verstappen in ieder geval de Sprint al op z'n naam gezet en straks kan hij proberen hier ook de Grand Prix aan toe te voegen. De laatste editie, die van 2024, werd gewonnen door Charles Leclerc. Hij liet eerder al, in 2019, de snelste ronde noteren op dit circuit. De hoogste topsnelheid die ooit op deze baan behaald is, is 345,1 km/u. Dit record staat op naam van Kevin Magnussen, neergezet in een Renault in 2016.

BREAKING: The United States Grand Prix at COTA will remain on the calendar through to 2034! 🇺🇸#F1 #USGP pic.twitter.com/g3iCjnoeoS — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Gerelateerd