Nico Hülkenberg heeft gereageerd op de startcrash in de sprintrace van Austin, waarbij beide McLarens uitvielen. McLaren-baas Zak Brown wees hem direct aan als schuldige met stevige woorden, maar kwam daar later op terug nadat hij de beelden had bekeken.

Brown zei in eerste instantie tegen Sky Sports F1: "Dat was verschrikkelijk. Geen van onze coureurs had hier schuld aan. Een beetje amateuristisch rijden. Sommige coureurs daar vooraan beukten onze twee jongens eruit. Ik wil de herhaling nog zien, maar duidelijk is dat Nico op Oscar inreed en hij had daar niets te zoeken." Later nuanceerde hij dat: "Ik heb het teruggekeken en denk dat ik van mening ben veranderd. Ik kan dit niet echt op Nico schuiven. In het heetst van de strijd was ik duidelijk gefrustreerd, veel incidenten in bocht 1. Maar ik denk niet dat dit aan Nico lag."

Hülkenberg kon geen kant op?

Hülkenberg legde uit hoe hij klem kwam te zitten tussen Oscar Piastri en Fernando Alonso. "Ik had geen kant op", benadrukte hij. "We waren allemaal aan het racen. Fernando nam de binnenkant, ik wist dat hij zou duiken, maar ik wist niet precies waar hij zat. Hij zat op dat moment in een dode hoek, dus ik wilde ruimte voor hem laten. En toen stuurde Oscar heel plots en agressief in. Ik wilde terugsteken voor de exit, maar ik zat daar al. Ongelukkig voor ons allemaal."

Frustrerende situatie

Toen hij hoorde dat Brown zijn kritiek had ingetrokken, reageerde Hülkenberg kort: "Mooi. Dan zijn we het eens." Toch baalde hij van de gemiste kans. "Het blijft frustrerend en teleurstellend, want de auto was sterk en als we daar waren gebleven, hadden we punten gepakt. Daar ben ik vrij zeker van. Maar goed, als-dan telt niet."

