Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 21:52 - Laatste update: 21:56

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond in het teken van de aftrap van het aangepaste sprintraceweekend in Azerbeidzjan en dat leidde tot veel chaos, zowel in positieve als negatieve zin. De eerste vrije training en de kwalificatie waren uiterst prettig om naar te kijken, maar de FIA maakte er achter de schermen een potje van. De autosportbond dacht niet goed na over de regels voor de Sprint Shootout en dat heeft nu als mogelijk gevolg dat Yuki Tsunoda en Lando Norris worden uitgesloten van Q3 in deze kwalificatie. Verder overtrad Nyck de Vries met zijn crash vandaag de 107%-regel, pakte Charles Leclerc pole position en regende het nieuwe onderdelen in Bakoe. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen snelst in chaotische vrije training, De Vries pakt P6

Er gebeurde veel vandaag in Azerbeidzjan en dat begon al tijdens de eerste vrije training, die behoorlijk chaotisch verliep. Carlos Sainz tikte de muur aan, Yuki Tsunoda crashte en de auto van Pierre Gasly vatte vlam. Max Verstappen zette uiteindelijk de snelste tijd neer, maar zag toen al dat Leclerc bijzonder dichtbij wist te blijven. De Vries begon de dag ook goed in Bakoe, want de Nederlander wist een uiterst knappe P6 veilig te stellen in de eerste oefensessie. Bij Mercedes begon het weekend minder voortvarend. Zij kwamen niet verder dan de elfde en zeventiende positie. Hele artikel lezen? Klik hier!

Nieuwe motoronderdelen en/of versnellingsbak voor veel coureurs in Bakoe

Veel coureurs en teams hebben voorafgaand aan het raceweekend in Bakoe besloten om nieuwe motoronderdelen, een compleet nieuwe krachtbron of een volledig nieuwe versnellingsbak mee te nemen. Met een drukke periode voor de boeg - vijf races in zes weken -, is er besloten het merendeel van de auto's van nieuw, fris materiaal te voorzien. Zo is er onder meer een nieuwe ICE, Turbo, MGU-H en MGU-K voor Lewis Hamilton en werden de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez uitgerust met een nieuw Exhaust System. De teams van Haas en Wlliams besloten een geheel nieuwe versnellingsbak in te bouwen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Leclerc klopt Verstappen in bloedstollende kwalificatie in Azerbeidzjan

De kwalificatie in Bakoe werd er uiteindelijk eentje om je vingers bij af te likken. Het werd een lange zit, want er gebeurde genoeg en er werd maar liefs twee keer met de rode vlag gezwaaid. Verstappen en Leclerc gingen nek aan nek in de laatste fase van de kwalificatie, maar het was uiteindelijk de Ferrari-coureur die aan het langste eind trok. Leclerc verzekerde zichzelf van pole position. Voor De Vries werd het een kwalificatie om snel te vergeten, want hij crashte hard in Q1 en werd daardoor vroegtijdig uitgeschakeld. Hele artikel lezen? Klik hier!

De Vries overtreedt 107%-regel tijdens kwalificatie

De Vries wist slechts één rondetijd, een zogenoemde banker lap, te klokken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, voordat hij crashte in bocht 3. Hij bleef niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de race op zondag. De FIA heeft echter het verzoek van Scuderia AlphaTauri, om de Nederlander toch te laten starten in de Grand Prix van zondag, goedgekeurd. De Vries komt zodoende toch nog enigszins met de schrik vrij. Hele artikel lezen? Klik hier!

FIA maakt fout in reglementen Sprint Shootout, F1-teams werken niet mee aan oplossing

De FIA heeft iets over het hoofd gezien met het opstellen van de reglementen voor de kwalificatie in Azerbeidzjan. Het betreft hier de regels voor de banden tijdens de Sprint Shootout, die op zaterdag plaatsvindt in aanloop naar de Sprintrace. De autosportbond was voornemens de fout direct te herstellen, maar de Formule 1-teams staken hier een stokje voor. Hele artikel lezen? Klik hier!

Reglementsfout FIA sluit Tsunoda en Norris uit van deelname Q3 Sprint Shootout

Norris en Tsunoda mogen niet deelnemen aan Q3 van de Sprint Shootout mochten ze deze ronde weten te bereiken morgenochtend. Ze hebben namelijk geen nieuwe set softs meer en dat is wel een vereiste om deel te mogen nemen aan deze sessie, zo staat in de regels van de FIA. McLaren en AlphaTauri hebben echter al hun softs gebruikt op de vrijdag, waardoor ze een eventuele Q3 in de Sprint Shootout hebben opgeofferd. Hele artikel lezen? Klik hier!