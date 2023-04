Lars Leeftink

Vrijdag 28 april 2023 14:35

Veel coureurs en teams hebben voorafgaand aan het raceweekend in Bakoe besloten om nieuwe motoronderdelen, een compleet nieuwe motor of een (compleet) nieuwe versnellingsbak te nemen. Met een drukke periode voor de boeg, vijf races in zes weken, besluiten de coureurs dat ze voor het merendeel met frisse onderdelen willen beginnen.

Op het gebied van de motoronderdelen hebben Mercedes, Aston Martin en Williams besloten dat ze alle onderdelen van hun twee auto's verwisselen. Dit is voor de eerste keer dit seizoen, terwijl dit vier keer mag. De ICE, Turbo, MGU-H en MGU-K zijn vervangen bij de auto's van Lewis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon en Logan Sargeant. Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda en Oscar Piastri. Ook hun Exhaust System is vervangen, in het geval van Russell, Hamilton, Stroll, Alonso, Piastri, Albon en Sargeant voor de tweede keer. Zij zijn dus bezig met hun derde, terwijl er acht zijn toegestaan voordat er een gridstraf komt. Ook Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg hebben hun Exhaust System vervangen. Voor Piastri is dit al de derde, voor de rest van de coureurs de tweede van de acht.

Verder hebben Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Hülkenberg een nieuwe turbo en kregen Sainz, Magnussen en Hülkenberg ook een nieuwe MGU-H, terwijl Hülkenberg ook een nieuwe MGU-K kreeg. Voor Leclerc, Sainz, en Magnussen bleek dit niet nodig of gaat dit wellicht volgend weekend in Miami gebeuren.

Versnellingsbak

Eerder dit seizoen moest Red Bull de versnellingsbak van beide auto's al verwisselen. Dit weekend hebben Haas en Williams besloten de versnellingsbak van beide coureurs te verwisselen. Dat betekent dat Magnussen, Hülkenberg, Albon en Sargeant met een nieuwe versnellingsbak rijden in Bakoe. Dit geldt ook voor Ocon en Alonso van Alpine en Aston Martin respectievelijk. Voor al deze coureurs is het de tweede versnellingsbak van de vier.