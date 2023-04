Verstappen snelste in chaotische vrije training in Azerbeidzjan, De Vries pakt P6

Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 12:32 - Laatste update: 13:41

Max Verstappen heeft de eerste en ook enige vrije training in Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een 1:42.315 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Na deze sessie gaan de auto's in parc fermé en dat betekent dat er vanaf nu geen grote veranderingen gemaakt mogen worden.

De vrijdag in Bakoe werd lokale tijd om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. De sessie werd verreden in droge en zonnige, maar ietwat heiige omstandigheden verreden. De buitentemperatuur was 20 graden Celsius en de baan was al opgewarmd naar 44 graden Celsius. Er stond een oostnoordoosten wind van 1 à 2 kilometer per uur.

Remproblemen voor Mercedes en Tsunoda crasht

Omdat dit de enige vrije training van het weekend is en omdat de auto's in parc fermé gaan, wilde iedereen zo snel mogelijk naar buiten en dus was het druk op de baan. De Mercedes-coureurs hoorden we als eerste over de boardradio. George Russell klaagde over de gladheid van de baan, terwijl Lewis Hamilton aangaf dat de remmen niet naar behoren werkten. Hamilton kwam terug naar binnen zonder een rondetijd neer te zetten. Niet veel later begon Russell ook problemen te krijgen met de remmen. Carlos Sainz tikte de binnenkant van de muur bij bocht 6 aan, terwijl Yuki Tsunoda de controle verloor over zijn AlphaTauri bij het ingaan van bocht 3. De Japanner raakte ook de muur en moest met een lekke band terugrijden naar de pits.

Gasly in brand

Na tien minuten lieten de Red Bull Racing-bolides hun snelheid al zien. Max Verstappen ging het snelst op de mediumcompound met een 1:43.834 en was daarmee 0.282 seconden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz lagen op de derde en vierde posities, allebei op een set harde banden. Esteban Ocon completeerde de top vijf, toen er met de rode vlaggen gezwaaid moest worden. De motor van de andere Alpine van Pierre Gasly ging namelijk in rook op, nadat de hydraulische druk was weggevallen, en de marshals moesten naast de baan het brandje blussen. Tegelijkertijd viel de Haas van Kevin Magnussen stil aan het einde van het rechte stuk en wist ook de pitstraat niet meer te bereiken.

De Vries in de top vijf

De vrije training werd met nog 32 minuten op de klok hervat na een neutralisatie van bijna een kwartier. Hamilton kreeg eindelijk de kans om een rondetijd neer te zetten en met een 1:47.442 kwam hij aanvankelijk op de vijftiende stek terecht, voordat hij nog een plekje zakte, toen Lance Stroll met een 1:45.494 opschoof naar de vierde positie. Fernando Alonso ging vervolgens 0.601 seconden harder dan zijn Aston Martin-teamgenoot. AlphaTauri-coureur Nyck de Vries maakte met nog 25 minuten te gaan goed gebruik van een slipstream in de laatste sector om een rondetijd van 1:44.866 te klokken wat goed was voor P4. Leclerc ging even de fout in door rechtdoor te schieten net voor de krappe chicane bij het kasteel. Sainz, ook nog op een hard setje, verbeterde met een 1:44.234, schoof op naar de derde plaats en was toen nog maar vier tienden van een seconde langzamer dan Verstappen.

DRS-probleem voor Alonso

In de laatste twintig minuten ging Stroll paars in de eerste sector en kwam met een rondetijd van 1:44.053 in de Red Bull Racing-sandwich terecht. Er waren echter problemen bij de andere groene AMR23-bolide. Alonso liet over de boardradio weten dat zijn DRS niet meer open wilde. De Vries verbeterde met een 1:44.251 om weer terug te komen in de top vijf. De McLaren van Oscar Piastri werd als eerste op de zachte compound gezet en wist de zevende tijd neer te zetten met nog tien minuten te gaan, voordat de rest van het veld ook naar buitenging op de rode band.

Verstappen pakt snelste tijd

Pérez kwam als eerste onder de 1:43. De Mexicaan zette de beste rondetijd neer met een 1:42.651. Hij was daarmee 0.093 seconden sneller dan Leclerc en 0.194 seconden sneller dan Verstappen. Logan Sargeant klaagde over de boardradio over blokkerende banden. De voorvleugel van de Williams bleek aan de bovenkant afgebroken te zijn en dus moest de Amerikaan terugkeren naar de pits. Max Verstappen ging in de laatste minuut harder dan wie dan ook en sloot de enige vrije training als snelste af door een 1:42.315 te klokken. De Nederlander was 0.037 seconden sneller dan Leclerc en 0.139 seconden sneller dan Pérez. Sainz en Norris completeerden de top vijf. De Vries maakte een zeer goede indruk door als zesde te eindigen voor Stroll, Alonso, Alex Albon en Zhou Guanyu. Hamilton ging niet naar buiten op de zachte band en werd elfde.