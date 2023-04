Vincent Bruins

Nyck de Vries wist slechts één rondetijd, een banker lap, te klokken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, voordat hij crashte in bocht 3. Hij bleef niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de race op zondag.

De FIA heeft het verzoek van Scuderia AlphaTauri om de Nederlander toch te laten starten in de Grand Prix goedgekeurd. De Vries heeft namelijk tijdens de vrije training eerder vandaag laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De FIA concludeert daarmee dat de tijd die hij tijdens Q1 noteerde niet representatief is. De 28-jarige coureur doet overmorgen dus gewoon mee in Azerbeidzjan waar hij de race vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Inhaalrace

De 107%-regel is ten opzichte van de coureur die de snelste is in Q1. De Vries klokte een rondetijd van 1:55.282, terwijl Charles Leclerc eerste werd in de sessie met een 1:41.269. Dat betekent dat de tijd van De Vries 113,84% was van de tijd van Leclerc en dus heeft hij de 107%-regel heeft overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers. De Nederlander heeft wel een inhaalrace voor de boeg in Bakoe. AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda heeft namelijk laten zien dat het met de snelheid van de AT04 wel snor zit door in Q3 terecht te komen en zich te kwalificeren op P8. De Vries werd zelf nog zesde in de vrije training.