Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 16:42 - Laatste update: 16:45

Sergio Pérez kwalificeerde zich vanmiddag als derde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mexicaan moest genoegen nemen met een plek achter polesitter Charles Leclerc en nummer twee Max Verstappen. Geheel tevreden was hij na afloop dan ook niet, al wist hij dat Ferrari sterk zou zijn.

Pérez zat er tijdens de kwalificatie goed bij, maar moest zijn strategie een beetje aanpassen na alle chaos die plaatsvond in Q1. Nyck de Vries crashte zijn auto al vroeg in de sessie en daarna moest ook Pierre Gasly de handdoek in de ring werpen. Het zorgde ervoor dat de andere coureurs moeite hadden met het op temperatuur houden van hun banden. "Het was tricky, zeker in Q1 met die rode vlaggen. Je wil dan niet nog meer sets van de rode band opmaken. Het was moeilijk om ze op te warmen en zonder fouten door te gaan naar de volgende sessie", zo liet Pérez na afloop bij de gridinterviews weten.

Pérez "beetje teleurgesteld" met derde startplek

Volgens de Red Bull-coureur was deze kwalificatie in Bakoe "behoorlijk uitdagend", zeker ook omdat er maar één vrije training aan voorafging. "Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd", zo zei Pérez, die over zijn eigen prestaties iets minder te spreken was. Hij kwam bijna drie tienden tekort op de pole-tijd van Leclerc. "Ik ben zelf wel een beetje teleurgesteld met P3, want het voelde alsof er meer in zat voor mij. Mijn ronde was niet helemaal perfect. Maargoed, als er een race is waar je wat kunt winnen, dan is het zeker hier wel."

Red Bull wist dat Ferrari sterk zou zijn in Bakoe

De snelste tijd voor Leclerc kwam niet echt als een verrassing voor Pérez. Volgens hem was men er bij Red Bull al op ingesteld dat Ferrari hier in Azerbeidzjan sterk zou zijn. We wisten dat zij (Ferrari, red.) erg sterk zouden zijn, ze zijn erg efficiënt. We kwamen hier wetende dat Ferrari onze grootste bedreiging zou zijn en ik denk dat Charles (Leclerc, red.) een waanzinnige ronde heeft neergezet", aldus Pérez.