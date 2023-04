Jeen Grievink

De FIA heeft iets over het hoofd gezien met het opstellen van de reglementen voor de kwalificatie in Azerbeidzjan. Het betreft hier de regels voor de banden tijdens de Sprint Shootout, die op zaterdag plaatsvindt in aanloop naar de Sprintrace. De autosportbond was voornemens de fout direct te herstellen, maar de Formule 1-teams staken hier een stokje voor.

In Azerbeidzjan experimenteert de Formule 1 voor het eerst met een extra kwalificatiesessie voor de Sprintrace. Deze extra sessie werd vlak voor aanvang van het weekend aangekondigd en het lijkt erop dat de regels ietwat overhaast in elkaar geknutseld zijn. De bedoeling is dat tijdens de Sprint Shootout alle teams enkel gebruikmaken van de medium band in Q1 en Q2. In de laatste sessie, Q3, moet op een nieuwe set van de softband worden gereden. Er zit echter een maas in de wet wat betreft dat laatste stuk. In de reglementen staat namelijk niet dat de teams verplicht zijn een nieuwe set van de zachte band te bewaren voor zaterdag. En daar wringt de schoen, want sommige teams kunnen hier proberen hun voordeel mee te doen.

Maas in de wet voor Sprint Shootout

De reglementen die nu op papier staan, geven teams onbedoeld de ruimte en mogelijkheid om die 'zaterdagset' op vrijdag al te gebruiken tijdens de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace. Dat kan een voordeel zijn wanneer een team denkt dat het toch niet in Q3 van de Sprint Shootout terecht gaat komen. Deze teams hebben vaak meerdere sets banden nodig om uit Q1 te komen en gebruiken deze dan misschien liever op vrijdag. Mochten zij in de Sprint Shootout onverwachts dan toch tot Q3 reiken en geen nieuwe set meer over hebben, dan kunnen ze deze sessie aan zich voorbij laten gaan en genoegen nemen met de tiende startplek voor de Sprintrace. En dat is niet helemaal de bedoeling, zo concludeerde de FIA iets te laat.

F1-teams werken niet mee aan oplossing FIA

De autosportbond heeft - zo weet Motorsport.com te melden - geprobeerd de maas in de wet al in Azerbeidzjan te dichten, maar om een wijziging op het allerlaatste moment door te voeren, heeft de FIA de steun van minstens acht van de tien deelnemende teams nodig. En deze steun kwam er niet. De teams zagen een snelle wijziging van de regels niet zitten. Daarom blijft de maas in de wet in ieder geval nog even bestaan, al zal de FIA spoedig proberen om de regel alsnog aan te passen, mocht de Sprint Shootout later in het seizoen wederom gebruikt gaan worden.