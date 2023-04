Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 21:06 - Laatste update: 21:07

De FIA heeft een pijnlijke fout gemaakt bij het opstellen van de reglementen voor de Sprint Shootout voor morgenmiddag, zo kon je hier op onze website al lezen. Zojuist is bekend geworden dat Yuki Tsunoda en Lando Norris hier de consequenties van gaan ondervinden mochten zij Q3 van de Shootout weten te bereiken. Zij mogen dan namelijk niet deelnemen aan de sessie.

De Sprint Shootout werd op het laatste moment toegevoegd aan het programma voor het raceweekend in Azerbeidzjan. Eén van de regels voor deze extra kwalificatie, is dat de teams dezelfde bandensoorten moeten gebruiken. Zo moet er in Q1 en Q2 gebruik worden gemaakt van de mediumband, terwijl de coureurs in Q3 verplicht gebruik moeten maken van een nieuwe set van het zachte rubber. Er staat echter nergens in de reglementen dat de teams verplicht zijn een nieuwe set van de softs te bewaren voor de zaterdag. Ze konden deze set dus ook al op de vrijdag - tijdens de reguliere kwalificatie - gebruiken. En dat is wat Tsunoda en Norris hebben gedaan. Dit heeft echter wel consequenties voor morgen.

Artikel gaat verder onder video

Norris en Tsunoda uitgesloten van eventuele Q3 in Sprint Shootout

Zowel Norris als Tsunoda wist vandaag Q3 van de reguliere kwalificatie te bereiken. Dit was echter niet vanzelfsprekend. McLaren en AlphaTauri kozen er daarom voor om all in te gaan deze vrijdag en maakte gebruik van al hun beschikbare sets softs. En met succes, want Q3 werd gehaald en beide heren hebben zich verzekerd van een uitstekende startpositie voor de Grand Prix op zondag. Het zorgt echter voor één probleem: Norris en Tsunoda mogen niet deelnemen aan Q3 van de Sprint Shootout mochten ze deze ronde weten te bereiken. Ze hebben namelijk geen nieuwe set softs meer en dat is wel een vereiste om deel te mogen nemen aan deze sessie.

OOK INTERESSANT: Pérez na chaotische kwalificatie in Bakoe: "Beetje teleurgesteld met P3"

McLaren en AlphaTauri profiteerden van maas in de wet

McLaren en AlphaTauri hebben met succes gegokt op deze vrijdag, maar moeten daar morgen misschien de prijs voor betalen. Beide teams hebben gebruik gemaakt van een maas in de wet die de FIA op het laatste moment nog heeft proberen te dichten. De autosportbond had echter de steun van minimaal acht van de tien deelnemende teams nodig om deze last minute regelwijziging door te voeren, maar deze steun kwam er niet.