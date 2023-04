Leclerc klopt Verstappen in bloedstollende kwalificatie in Azerbeidzjan

Jeen Grievink

Charles Leclerc heeft de bloedstollende kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan als winnaar afgesloten. De Ferrari-kopman wist pole position veilig te stellen met een rondetijd van 1:40.203. Hiermee was hij bijna twee tienden sneller dan Max Verstappen, die tweede werd. De derde tijd was er voor Sergio Pérez. Nyck de Vries crashte tijdens Q1 van de kwalificatie en viel uit.

De kwalificatie ging onder lenteachtige omstandigheden van start en alle coureurs doken vrijwel direct naar buiten voor hun eerste run. Op het verraderlijke stratencircuit van Bakoe wilde iedereen maar wat graag alvast een tijd op de klok zetten. En dat het tricky is op deze baan, bewees Guanyu Zhou, die direct aan het begin spinde en met de schrik vrijkwam. Daarmee hadden de andere coureurs gewaarschuwd moeten zijn, maar dat gold niet voor De Vries, die hard frontaal in de muur klapte. Er werd direct met de rode vlag gezwaaid en het betekende een pijnlijke tegenvaller voor de Nederlander, die in de ochtend nog erg sterk voor de dag kwam tijdens de eerste vrije training. Voor De Vries zat de kwalificatie erop.

Leclerc snelste in chaotische Q1

Na de neutralisatie, werd Q1 hervat en was er nog voldoende tijd voor de coureurs om hun tijd verder aan te scherpen. Verstappen was op dat moment met een 1:41.887 de te kloppen man. Maar het duurde amper twee minuten of de volgende rode vlag werd gezwaaid na een crash voor Gasly. De Fransman raakte de muur op hetzelfde punt in bocht 3 als De Vries eerder in de sessie. Vlak voor de crash van Gasly, was er ook nog een hachelijk moment voor Sainz, die spinde en zijn auto maar net uit de muur wist te houden. Na wederom een neutralisatie van enkele minuten, werd Q1 voor de tweede keer hervat, ditmaal met nog zeven luttele minuten op de klok.

Magnussen was de volgende uitvaller. De Deen werd teruggefloten door zijn team, nadat ze een probleem hadden geconstateerd. Vervolgens werden de volgende runs afgewerkt en was het Leclerc die met een 1:41.269 de snelste tijd liet noteren. Verstappen werd tweede op ruim een tiende, gevolgd door Alonso op plek drie. Daarachter volgden Pérez, Russell, Hamilton en Norris. De overige twee uitvallers werden uiteindelijk Hülkenberg en Zhou.

Topcoureurs ontlopen elkaar nauwelijks in Q2

De tweede sessie verliep een stuk minder chaotisch, maar was wel bloedstollend spannend. De voorste coureurs zaten allemaal bijzonder dicht bij elkaar. De gehele top zes - Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso, Sainz en Stroll - ontliep elkaar halverwege de sessie amper vier tienden van een seconde. Daar was het nog niet mee gedaan, want de rijders bleven doortrappen. Zo schoot Leclerc met een 1:41.037 naar de snelste tijd en moesten de beide Mercedessen nog alle zeilen bijzetten om in de top tien te blijven.

In de absolute slotfase sloeg Verstappen toe in de strijd om de snelste tijd. De Nederlander liet een 1:40.822 noteren en ging hiermee met twee tienden aan Leclerc voorbij. Slecht nieuws was er voor Russell. De Mercedes-coureur kwam vier duizendsten tekort om door te stoten naar Q3. Teamgenoot Hamilton ging met hakken over de sloot wel door naar de laatste kwalificatiesessie. Naast Russell, haalden ook Ocon, Albon, Bottas en Sargeant het niet richting Q3.

Leclerc klopt Verstappen voor pole position in Bakoe

De laatste sessie was al net zo spannend als de voorgaande sessies. Verstappen liet de snelste tijd noteren, maar Leclerc wist deze tijd precies - op een duizendste nauwkeurig te evenaren. Het leverde de Monegask exact dezelfde tijd op. Daarachter volgde Pérez op een tiende en Sainz op een halve seconde. De strijd was echter nog niet gestreden, want er was voor alle coureurs nog voldoende tijd om door te trappen in een poging om een nog snellere tijd te realiseren.

Leclerc was degene die er uiteindelijk met pole position vandoor ging, toen hij een rondetijd liet noteren die bijna twee tienden sneller was dan die van Verstappen. Pérez werd - met een afstand van drie tienden - derde, gevolgd door Sainz, Hamilton, Alonso, Norris, Tsunoda, Stroll en Piastri.