De Grand Prix van Singapore werd ontsierd door problemen met de remmen van Lewis Hamilton, waardoor volgens sommigen de veiligheid van de coureurs in het geding kwam. Ferrari-teambaas Fred Vasseur benadrukte dat het team ervoor zorgde dat de race veilig bleef, ondanks de technische uitdagingen.
Al vroeg in de race begonnen Hamiltons remmen oververhit te raken, wat hem dwong tot een aangepaste rijstijl met het lift-and-coast-principe: eerder het gas loslaten in aanloop naar een bocht, voordat de remmen worden ingetrapt. De complexiteit van het circuit speelde hierbij een cruciale rol, waardoor de uitdaging om de controle te behouden groter werd.
Problemen met de remmen
Hamilton ondervond al snel problemen wanneer zijn remmen oververhit raakten, waardoor hij op belangrijke momenten gas moest loslaten om de remmen te sparen. Deze aanpassing is nooit eenvoudig voor een coureur, maar was in dit geval essentieel om de race veilig te voltooien. Ondanks zijn inspanningen wist Hamilton zijn snelheid waar mogelijk goed te houden. Toch leidde de situatie tot een onderzoek van de stewards, waarbij bleek dat hij meerdere keren de bochten afsneed. Dit resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden en een finish als achtste, direct achter Fernando Alonso.
Veiligheid en de balans in de Formule 1
"Nee. We pasten onze snelheid aan en het is ook niet zo dat Lewis als een bezetene aan het pushen was. Dus wat de veiligheid betreft, bleven we zeker aan de veilige kant," verklaarde de Ferrari-teambaas na afloop van de race. Het Singaporese circuit, dat bekend staat om de zware belasting op de remmen, laat zien hoe belangrijk de balans tussen snelheid en veiligheid is.
