Fred Vasseur heeft in aanloop naar de Grand Prix van Canada de geruchten over een eventueel vertrek bij Ferrari ontkracht. In gesprek met de internationale media liet de Fransman weten dat het onzin is en dat het voor afleiding zorgt binnen het team.

Er werd gesuggereerd dat de positie van Vasseur bij Ferrari wankelde vanwege de tegenvallende performance van de Italiaanse grootmacht, die momenteel achter Red Bull tweede staat in het constructeurskampioenschap. De geruchten zorgden voor behoorlijk wat rumoer, maar de Fransman liet optekenen zelfs de namen van de mensen achter de geruchten te moeten googelen, om te weten te komen waar het allemaal vandaan kwam. Ferrari heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen.

Vasseur reageert op geruchten

"Ik sprak over het verhaal met (Enrico) Balbo", doelt Vasseur op het hoofd aerodynamica van Red Bull, die in 2024 in verband werd gebracht met Ferrari. "Het zou nogal hard voor hem zijn, niet wetende of het waar is of niet." Daarmee doelt Vasseur op de onrust die zulke verhalen kunnen veroorzaken. Ook de geruchten dat Ferrari gesprekken zou voeren met Christian Horner, de teambaas van Red Bull, bestempelde Vasseur als onzin.

Afleiding in het team

De teambaas liet weten dat het voor afleiding zorgt binnen het team: "Dit brengt een soort... spanning is niet het juiste woord, maar afleiding in het team en uiteindelijk zijn we in een competitie met andere teams en als we afgeleid zijn of niet gefocust op de juiste dingen, zullen we verliezen." Het is volgens Vasseur moeilijk voor het team om met zulke geruchten om te gaan, en het zorgt voor veel onzekerheid onder de mensen in het team. Hamilton heeft zijn steun inmiddels uitgesproken aan Vasseur, en noemde de geruchten over zijn vertrek onzin.