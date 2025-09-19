In de GPFans Recap kun je gemakkelijk het belangrijkste F1-nieuws van de dag vinden. Geruchten omtrent Max Verstappen en Red Bull Racing, samenvattingen van de sessies tijdens het weekend in Azerbeidzjan, reacties vanuit Red Bull en nog veel meer? Hier kun je het belangrijkste nieuws van vrijdag terugvinden.

Vandaag kwam naar buiten dat volgens De Telegraaf de beslissing binnen Red Bull Racing is gevallen voor wat betreft drie van de vier stoeltjes voor 2026, kwam Renger van der Zande met zijn voorspellingen voor de grid van 2026, vonden de eerste twee vrije trainingen plaats, kreeg Oscar Piastri een straf van de FIA en kwam Blick met een opvallend gerucht omtrent Andrea Kimi Antonelli. Dit is de GPFans Recap van 19 september.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari maakt indruk in VT2 na verstoorde eerste vrije training in Azerbeidzjan

Op vrijdag vonden de eerste twee vrije trainingen van het weekend in Azerbeidzjan plaats. De eerste vrije training verliep rommelig met vooral een lange onderbreking na een moment van Carlos Sainz. Lando Norris sloot VT1 af op P1 voor Oscar Piastri en Charles Leclerc. De tweede vrije training werd echter wel volledig afgewerkt zonder onderbrekingen, en toen kwam Ferrari op P1 en P2 terecht met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ferrari was bijna 0.5 seconden sneller dan de rest van het veld. Meer lezen over de eerste vrije training? Klik hier! Meer lezen over de tweede vrije training? Klik hier!

Related image

FIA doet uitspraak na gele vlag-incident Piastri tijdens tweede training in Bakoe

Oscar Piastri kreeg na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan een onderzoek aan zijn broek. Hij had mogelijk een overtreding begaan onder gele vlaggen. De stewards van de FIA hebben nu uitspraak gedaan over het incident. Meer lezen wat er te doen was omtrent Piastri tijdens de vrijdag in Azerbeidzjan en wat voor straf de leider in het wereldkampioenschap heeft gekregen van de FIA? Klik hier!

Related image

Telegraaf: 'Definitief grote stoelendans bij Red Bull voor 2026: nieuwe teamgenoot Verstappen'

Max Verstappen lijkt zich definitief op te gaan mogen maken voor een nieuwe teamgenoot in 2026. Eind 2025 gaat Yuki Tsunoda in ieder geval geen coureur van Red Bull Racing meer zijn en maakt Isack Hadjar promotie naar de rol als teamgenoot van Verstappen. Meer lezen wat De Telegraaf te melden heeft en welke knoop Red Bull rondom haar drie stoeltjes voor 2026 heeft doorgehakt? Klik hier!

Related image

Tsunoda geschrokken van verschil RB21 met en zonder upgrades: 'Nog nooit zoiets gezien'

Yuki Tsunoda is geschrokken van de RB21 van Red Bull Racing na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De Japanner weet niet wat hij ziet en voelt nu hij de upgrades bij de vloer heeft die Max Verstappen al flink wat races heeft. Meer lezen over waar Tsunoda van schrok nu hij met de upgrades rijdt die Verstappen al een tijdje heeft? Klik hier!

Related image

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

Kimi Antonelli is voor het F1-seizoen van 2026 nog steeds niet zeker van zijn zitje bij Mercedes. Vooral door hoe de afgelopen Grands Prix zijn verlopen, zou de Duitse formatie aan het twijfelen zijn of het wel verstandig is om Antonelli te laten blijven. Meer lezen over wat er allemaal staat te gebeuren rondom de stoeltjes bij Mercedes en de toekomst van Antonelli in F1? Klik hier!

Related image

Van der Zande voorspelt 2026-grid: 'Fornaroli bij Alpine, Tsunoda verhuist naar Aston Martin'

Zes van de 22 stoeltjes voor het F1-seizoen 2026 moeten nog gevuld worden. Renger van der Zande komt bij het Race Café van Ziggo Sport met een aantal voorspellingen, die goed zouden uitpakken voor Isack Hadjar en FIA Formule 2-kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli. Lezen wat Van der Zande te zeggen heeft over de stoeltjes die voor 2026 in F1 nog beschikbaar zijn? Klik hier!

Gerelateerd