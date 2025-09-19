Kimi Antonelli is voor het F1-seizoen van 2026 nog steeds niet zeker van zijn zitje bij Mercedes. Vooral door hoe de afgelopen Grands Prix zijn verlopen, zou de Duitse formatie aan het twijfelen zijn of het wel verstandig is om Antonelli te laten blijven.

De jonge Italiaan kwam ontzettend goed uit de startblokken in Australië, toen hij in wisselvallige omstandigheden van de zestiende naar de vierde positie reed. Hij scoorde bijna elke race punten, maar viel in Emilia-Romagna en Spanje uit door mechanische problemen. Antonelli sleepte zijn eerste podium binnen in Canada, maar sindsdien heeft hij nog maar 3 punten gescoord. Hij begon fouten te maken, zoals de crashes tegen Max Verstappen en Charles Leclerc in Oostenrijk en Zandvoort. "Eerlijk gezegd zijn er meer lastige momenten geweest dan we hadden verwacht", heeft teambaas Toto Wolff toegegeven.

Antonelli naar Williams of Alpine?

Volgens het Zwitserse Blick denkt Mercedes erover na om Antonelli een stapje terug te laten zetten. Hij zou dan bij Williams of Alpine meer ervaring op kunnen doen, voordat hij terug kan keren bij de Zilverpijlen.

Carlos Sainz zou een clausule in zijn contract hebben staan dat hij bij Williams mag vertrekken, als zich een kans voordoet bij een topteam. De Madrileen is dan de voornaamste kandidaat om Antonelli op te volgen, mocht Mercedes tot het drastische besluit komen om Russell een nieuwe teamgenoot te geven voor 2026 en Antonelli richting Williams te sturen.

Alpine wordt vanaf volgend jaar een klantenteam van Mercedes. De Franse formatie is nog steeds opzoek naar een ploegmaatje voor Pierre Gasly. Franco Colapinto was een favoriet van Flavio Briatore, maar de resultaten liegen er niet over dat hij een slecht seizoen kent, sinds hij het stoeltje heeft overgenomen van de eveneens tegenvallende Jack Doohan. Hier zou Antonelli ook nog terecht kunnen.

