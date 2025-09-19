Max Verstappen lijkt zich definitief op te gaan mogen maken voor een nieuwe teamgenoot in 2026. Eind 2025 gaat Yuki Tsunoda in ieder geval geen coureur van Red Bull Racing meer zijn en maakt Isack Hadjar promotie naar de rol als teamgenoot van Verstappen.

Dit weet De Telegraaf vrijdag te melden. Dit betekent dat Red Bull voor drie van de vier stoeltjes van 2026 een knoop heeft doorgehakt. Na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Tsunoda gaat Hadjar - die dit seizoen indruk maakt bij Racing Bulls - dus in 2026 de zevende nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull worden.

Lindblad naar Racing Bulls

Doordat Hadjar in 2026 naar Red Bull Racing gaat om daar teamgenoot van Verstappen te worden, komt er ook een stoeltje vrij bij Racing Bulls. Red Bull wil daar Arvid Lindblad gaan zetten, weet De Telegraaf ook te melden. Daarmee weten Liam Lawson en Tsunoda ook dat ze voor 2026 strijden om het laatste stoeltje naast Lindblad bij Racing Bulls. Voor Lawson lijken er naast Racing Bulls voor 2026 weinig andere opties te zijn in F1, terwijl Tsunoda dankzij zijn relatie met Honda eventueel nog naar Aston Martin kan.

Red Bull selecteert door

Dat Hadjar naar Red Bull en Lindblad naar Racing Bulls gaat was al een slecht bewaard geheim waar Red Bull nu een klap op gegeven lijkt te hebben. Het nieuws zou, rondom of na de Grand Prix van Mexico definitief worden. Marko stelde eerst dat Tsunoda 'tot de race in Mexico' had om zich te laten zien. Dit klopt nog steeds, maar het blijkt dus te gaan om een stoeltje bij Racing Bulls en niet Red Bull.

