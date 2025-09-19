Oscar Piastri kreeg na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan een onderzoek aan zijn broek. Hij had mogelijk een overtreding begaan onder gele vlaggen. De stewards van de FIA hebben nu uitspraak gedaan over het incident.

McLaren viel verrassend tegen tijdens de tweede vrijdagssessie op het Baku City Circuit. Lando Norris kwam niet verder dan de tiende plek, nadat hij de muur had geraakt in bocht 4. De ophanging linksachter was afgebroken en hij moest de sessie vroegtijdig staken in de garage. Oscar Piastri zette de twaalfde tijd neer. Ook hij had de muur geraakt, maar de tik in bocht 15 had alleen een beschadigde velg als gevolg. Het spannendste moment voor de kampioenschapsleider kwam na de sessie, toen hij te horen kreeg dat hij zich om 15:40 uur Nederlandse tijd moest melden bij de stewards.

Artikel 2.5.5.b

Piastri werd op het matje geroepen vanwege een incident onder gele vlaggen. Het was eerst niet helemaal duidelijk wat er precies was gebeurd, maar uiteindelijk ging het om een overtreding van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code, oftewel het niet genoeg afremmen voor gele vlaggen. Eerst leek het erom te gaan dat hij Ollie Bearman had ingehaald, nadat de Haas rechtdoor was geschoten bij het kasteel, maar het gaat om Pierre Gasly die net na halverwege de sessie rechtdoor was gegaan bij bocht 1. Daar hing eventjes de gele vlag voor uit, terwijl Piastri een groene minisector reed en dus persoonlijk verbeterde.

De stewards hebben besloten Piastri niet te bestraffen met een gridstraf, maar wel een reprimande uit te delen aan de leider in het wereldkampioenschap. Het is zijn eerste reprimande, waardoor hij dus geen vervolgstraf krijgt. Dat is slecht nieuws voor Max Verstappen die een gridstraf van zijn rivaal wel had kunnen gebruiken, om een grotere kans te hebben ooit het gat van 94 punten te kunnen dichten.

Piastri heeft een reprimande gekregen voor een overtreding onder de gele vlag in VT2. Het is zijn eerste reprimande van het seizoen.#FIA #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/8vopGIyK2N — GPFans NL (@GPFansNL) September 19, 2025

