Hamilton en Ferrari doen goede zaken in tweede training Bakoe, Verstappen zesde
Hamilton en Ferrari doen goede zaken in tweede training Bakoe, Verstappen zesde
Ferrari heeft goede zaken gedaan tijdens de tweede vrije training in Bakoe. Lewis Hamilton liet met een 1:41.293 de snelste tijd noteren en werd op de voet gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris brak zijn ophanging af halverwege de training, terwijl Max Verstappen bleef steken op de zesde tijd.
Het waren de beide auto's van Sauber die het spits afbeten tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De felgroene bolides lieten zich als eersten zien op de baan. In tegenstelling tot de eerste vrije training, gingen de coureurs nu met verschillende bandenkeuzes het circuit op. Verstappen ging met de softband naar buiten, De Saubers kozen voor de mediums, terwijl Albon met de harde variant aan het werk ging. Gele vlaggen waren er in de beginfase voor Lawson, Hamilton en Bearman. De snelste tijd kwam na het eerste kwartier op naam van Leclerc, die een 1:41.786 wist neer te zetten op het zachtste rubber. Teamgenoot Hamilton sloot aan op de tweede plaats op mediums.
Norris raakt de muur, Ferrari toont snelheid in Bakoe
Hamilton was ook de eerste die de snelste tijd scherper wist te zetten. Op de gebruikte mediums dook hij met ruim twee tienden onder de tijd van Leclerc. Het werd een 1:41.543. Verstappen bleef op dat moment een kleine seconde verwijderd; een tijd die hij had neergezet op de softs in de beginfase van de sessie. Halverwege de sessie ging het mis bij Norris, die met z'n achterkant de muur raakte en de ophanging zag breken. De sessie zat er voor hem dan ook op. Hij bracht zijn gehavende auto terug naar de pitstraat en zette zijn helm af. Kort daarna ging Leclerc er op de softs nog even voor zitten en zette hij de snelste tijd scherper richting een 1:41.367. Verstappen verbeterde zichzelf op diezelfde band richting de vierde tijd, op een halve seconde van de Ferrari.
Hamilton de snelste in Azerbeidzjan, Verstappen slechts zesde
Het waren uiteindelijk dan ook de Ferrari's die bovenaan stonden toen de vlag viel. Niet alles verliep echter vlekkeloos voor het Italiaanse team, want zowel Hamilton als Leclerc schoten rechtdoor - en ook de muur werd nog lichtelijk gekust. Toch lijkt er wel snelheid te zitten in de auto en dat is een fijne opsteker. Hamilton sloot de tweede vrije training af als snelste met zijn tijd van 1:41.293, neergezet op de softs. Leclerc volgde op een paar honderdsten op de tweede stek. Daarachter volgden uiteindelijk Russell, Antonelli, Bearman, Verstappen, Lawson, Ocon, Albon en Norris. Piastri wist de top tien niet te halen; de Australiër bleef steken op de twaalfde tijd.
Gerelateerd
Net binnen
Norris raakt muur, Ferrari toont snelheid in Bakoe | GPFans News
- 18 minuten geleden
FIA doet uitspraak na gele vlag-incident Piastri tijdens tweede training in Bakoe
- 56 minuten geleden
- 6
'Cadillac en Ferrari bereiken akkoord: Sergio Pérez stapt in bij Italiaanse renstal'
- 1 uur geleden
Verstappen blikt terug op vrijdag en voorspelt: 'Dat gaat zaterdag het verschil maken'
- 1 uur geleden
- 1
'Ferrari weet trucje te vinden in Bakoe om Verstappen en McLaren uit te dagen'
- 2 uur geleden
Leclerc vreest voor Verstappen in Bakoe: "Lijkt erop dat ze dat hebben gedaan"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus