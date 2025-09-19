Ferrari heeft goede zaken gedaan tijdens de tweede vrije training in Bakoe. Lewis Hamilton liet met een 1:41.293 de snelste tijd noteren en werd op de voet gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris brak zijn ophanging af halverwege de training, terwijl Max Verstappen bleef steken op de zesde tijd.

Het waren de beide auto's van Sauber die het spits afbeten tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De felgroene bolides lieten zich als eersten zien op de baan. In tegenstelling tot de eerste vrije training, gingen de coureurs nu met verschillende bandenkeuzes het circuit op. Verstappen ging met de softband naar buiten, De Saubers kozen voor de mediums, terwijl Albon met de harde variant aan het werk ging. Gele vlaggen waren er in de beginfase voor Lawson, Hamilton en Bearman. De snelste tijd kwam na het eerste kwartier op naam van Leclerc, die een 1:41.786 wist neer te zetten op het zachtste rubber. Teamgenoot Hamilton sloot aan op de tweede plaats op mediums.

Norris raakt de muur, Ferrari toont snelheid in Bakoe

Hamilton was ook de eerste die de snelste tijd scherper wist te zetten. Op de gebruikte mediums dook hij met ruim twee tienden onder de tijd van Leclerc. Het werd een 1:41.543. Verstappen bleef op dat moment een kleine seconde verwijderd; een tijd die hij had neergezet op de softs in de beginfase van de sessie. Halverwege de sessie ging het mis bij Norris, die met z'n achterkant de muur raakte en de ophanging zag breken. De sessie zat er voor hem dan ook op. Hij bracht zijn gehavende auto terug naar de pitstraat en zette zijn helm af. Kort daarna ging Leclerc er op de softs nog even voor zitten en zette hij de snelste tijd scherper richting een 1:41.367. Verstappen verbeterde zichzelf op diezelfde band richting de vierde tijd, op een halve seconde van de Ferrari.

Hamilton de snelste in Azerbeidzjan, Verstappen slechts zesde

Het waren uiteindelijk dan ook de Ferrari's die bovenaan stonden toen de vlag viel. Niet alles verliep echter vlekkeloos voor het Italiaanse team, want zowel Hamilton als Leclerc schoten rechtdoor - en ook de muur werd nog lichtelijk gekust. Toch lijkt er wel snelheid te zitten in de auto en dat is een fijne opsteker. Hamilton sloot de tweede vrije training af als snelste met zijn tijd van 1:41.293, neergezet op de softs. Leclerc volgde op een paar honderdsten op de tweede stek. Daarachter volgden uiteindelijk Russell, Antonelli, Bearman, Verstappen, Lawson, Ocon, Albon en Norris. Piastri wist de top tien niet te halen; de Australiër bleef steken op de twaalfde tijd.

