Van der Zande voorspelt 2026-grid: 'Fornaroli bij Alpine, Tsunoda verhuist naar Aston Martin'
Zes van de 22 stoeltjes voor het F1-seizoen 2026 moeten nog gevuld worden. Renger van der Zande komt bij het Race Café van Ziggo Sport met een aantal voorspellingen, die goed zouden uitpakken voor Isack Hadjar en FIA Formule 2-kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli.
Mercedes heeft nog geen contractverlengingen aangekondigd voor volgend jaar, maar het is een kwestie van afwachten voordat George Russell en Kimi Antonelli officieel bevestigd worden. Wat nog overblijft, is het stoeltje naast Pierre Gasly bij Alpine, het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing en de twee zitjes bij zusterteam Racing Bulls. De verwachting is dat Arvid Lindblad zijn Formule 1-debuut zal maken naast Liam Lawson volgend jaar en dat Hadjar opschuift als opvolger van Yuki Tsunoda. Van der Zande denkt echter dat Hadjar en Tsunoda alleen maar omgeruild worden, mits Lance Stroll geen ruimte maakt bij Aston Martin.
Colapinto maakt 2025 niet af
"Ik denk dat het voor Lindblad nog een jaartje te vroeg is", begon Van der Zande, die de Formule 2-coureur dus niet bij de Racing Bulls verwacht. "Colapinto kan natuurlijk nog een plekje krijgen bij Alpine, maar ik denk dat ze Fornaroli een kans gaan geven. Hij brengt veel geld vanuit thuis mee. Daar houdt Briatore van." Analist Rick Winkelman liet vervolgens het nieuws vallen dat hij heeft begrepen dat Colapinto het seizoen 2025 niet eens afmaakt en dat Jack Doohan terug zal keren.
Tsunoda mogelijk bij Aston Martin na promotie Hadjar?
Van der Zande vervolgde: "Hadjar doet het supergoed. Hem gaan ze in het diepe gooien. Ze zetten hem naast Max. Dan denk je, waar gaat Tsunoda heen? Ik denk dat Tsunoda teruggaat [naar Racing Bulls naast Lawson]. Ik denk dat hij een stapje terug gaat zetten. Stroll zou echter aan het eind van het jaar zomaar kunnen zeggen: 'Ik ben er klaar mee, ik vind het helemaal niet meer leuk'. Aston Martin gaat natuurlijk met Honda-motoren rijden. Als Tsunoda niet bij de Racing Bulls gaat rijden, dan zou het zomaar kunnen dat hij naast Alonso terechtkomt."
