McLaren mocht dan wel weer eerste en tweede worden tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar van een leien dakje ging de sessie niet. Vooral Oscar Piastri maakte problemen mee. Hij zette nog wel de tweede tijd neer achter teamgenoot Lando Norris.

Veel ronden konden er niet verreden worden tijdens de eerste trainingssessie op het Baku City Circuit. Carlos Sainz beschadigde een kerbstone, toen hij met zijn Williams wijdging in bocht 16. Het zorgde voor een lange rode vlag-periode. Een klein gelukje voor Piastri, want hij stond toen al in de garage met motorproblemen. "Laad de batterij op en neem gas terug. Voorkom dat je volgas moet en houd het toerental laag", klonk het over de boardradio, voordat de kampioenschapsleider richting de pits kwam.

Motorproblemen en pitotbuis

McLaren bevestigde tijdens de rode vlag dat er een probleem was met de Mercedes-power unit. Deze werd uiteindelijk wel opgelost en Piastri klokte de tweede tijd met een 1:43.014, maar er waren weinig blije gezichten te zien in de garage van de Australiër. Hij raakte in de slotfase ook nog eventjes de muur.

Norris werd aan het begin van VT1 naar buiten gestuurd met een onderdeel dat de monteurs eigenlijk weg hadden moeten halen. De zogeheten pitotbuis, een meetinstrument, zat nog op de neus van de papajakleurige bolide. Norris werd naar binnen geroepen, zodat de monteurs deze alsnog van de auto konden halen. Dat de wedstrijdleiding McLaren niet heeft bestraft of überhaupt onderzocht voor een unsafe release, komt als een verrassing. Norris werd eerste met een rondetijd van 1:42.704.

Piastri gives the Turn 15 TechPro barriers a hefty hit but he escapes unscathed #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/w8upS1jbwD — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

