Yuki Tsunoda is geschrokken van de RB21 van Red Bull Racing na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De Japanner weet niet wat hij ziet en voelt nu hij de upgrades bij de vloer heeft die Max Verstappen al flink wat races heeft.

Tegenover Sky Sports blikt Tsunoda terug op de vrijdag in Bakoe, die hij op P6 en P14 afsloot. "Het ging goed. In de kwalificatiesimulatie is er duidelijk nog ruimte om de hele ronde aan elkaar te knopen. Ik heb het wel geprobeerd, maar dit vatte wel de tweede vrije training een beetje samen." Daar waar hij, net zoals Verstappen overigens, stelt dat de RB21 dus nog beter moet worden over een enkele ronde, heeft Tsunoda wel meer informatie over de race pace.

Tsunoda over race pace Red Bull

Net zoals Verstappen en Helmut Marko lijkt Tsunoda positief te zijn over de race pace voor zondag. "We hebben ons vooral op de racesimulatie gericht. Dit lijkt nu echt veel beter te zijn." Tsunoda, die inmiddels na de zomerstop over de nieuwe vloer beschikt, is geschrokken van het verschil tussen de auto voor en na de zomerstop. "Ik heb zoiets echt nog nooit eerder gezien, als ik naar de rest van het seizoen kijk bij mijn racesimulaties. Tot nu toe werkt het, dus dat is goed. Nu voelt alles opeens logisch aan. Tot nu toe wel in ieder geval."

Tsunoda over Bakoe

Tsunoda stelt dat er op het circuit in Bakoe echter ook specifieke delen van de auto goed moeten zijn om goed te kunnen presteren. "Je hebt hier altijd veel vertrouwen nodig bij het remmen. Ik moet me nog meer focussen op de kortere runs, maar ronde voor ronde gaat dat beter, dus ik probeer dat gedurende het weekend op te bouwen. We gaan de juiste kant op. De long run was echt heel positief, dus ik voel nu veel optimisme. Ik ga zien wat ik op zaterdag kan doen."

