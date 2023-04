Verstappen pakt bijzondere zege in Amerika, 'engineers vertrekken van Red Bull naar Ferrari' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Maandag 24 april 2023 21:50

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet vandaag weten dat hij zijn nieuwe aanwinst Nyck de Vries al langer op de radar had. Er werd afgelopen weekend een race gewonnen door een Verstappen, al is dit verhaal iets anders dan je zou denken. Lewis Hamilton ging undercover op Donington Park om zijn broertje Nicholas in alle rust aan te kunnen moedigen. Voormalig teammanager Joan Villadelprat nam ondertussen Hamilton onder vuur en noemde hem een "jankerd". Felipe Massa heeft een eerste stap gezet in een poging de wereldtitel van 2008 aan te vechten. Ook is het bericht naar buitengekomen dat een paar engineers van Red Bull Racing naar Ferrari zullen verhuizen in de winter voor het seizoen van 2024.

Tost had De Vries als jonkie al op de radar: "Die moeten we hebben!"

Nyck de Vries mag dit jaar eindelijk zijn droom in de Formule 1 vervullen en de Nederlander doet dat voor het team van AlphaTauri onder leiding van Franz Tost. Die teambaas geeft nu toe dat de Nederlander al veel eerder op de radar stond bij de Red Bull-stal, maar dat een overgang er destijds niet van kwam. "Max en Nyck hebben in karting allebei races laten zien, mamma mia... Ik heb kartraces van Nyck gezien die fantastisch waren. Hij viel me al snel op door de manier van inhalen en ook hoe hij op relatief jonge leeftijd eigenlijk alles al onder controle had", denkt hij tegenover Motorsport.com terug aan de jeugd van De Vries. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen 'opent enorme deur' met bijzondere overwinning in de Verenigde Staten

Max Verstappen wist dit seizoen al twee overwinningen in de Formule 1 op zijn naam te schrijven en we weten inmiddels dus wel dat de Verstappen-naam onlosmakelijk met winnen verbonden is. Ook dit weekend werd er door een Verstappen een race gewonnen, al is dit verhaal iets anders dan je zou denken. Het gaat namelijk om een paard dat vernoemd is naar Verstappen. Jockey Declan Cannon wist afgelopen weekend op de Elkhorn Stakes (G2T) in Keeneland, Kentucky de overwinning te pakken met Verstappen door met een 2:29.28 via een fotofinish naaste belager Red Knight te verslaan. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton verschijnt undercover op Brits racecircuit om broertje aan te moedigen

Het spreekt voor zich dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als een grote ster door het leven gaat in zijn thuisland en als hij even rustig een race van zijn broertje wil kijken, kan hij dat niet zomaar in zijn normale gedaante doen. De Mercedes-coureur besloot dan ook om undercover een bezoekje te brengen aan Donington Park waar zijn broertje Nicolas deelnam, die overigens beslag legde op de zesde plek in één van de races van het British Touring Car Championship. Na afloop van het bezoek deelde Hamilton een aantal foto's op zijn Instagram, waaruit bleek dat hij op het circuit aanwezig was. Meer lezen? Klik hier!

Villadelprat neemt Hamilton onder vuur: "Een verwend klein jongetje"

Lewis Hamilton beleeft momenteel een lastig seizoen in de Formule 1 en de Britse coureur heeft al meermaals zijn teleurstelling én kritiek geuit op de W14 die het team heeft afgeleverd. Joan Villadelprat stoort zich mateloos aan de acties van de Brit en steekt zijn irritatie dan ook niet onder stoelen of banken: "Hamilton is het zat en als hij niet wint, gedraagt hij zich als een verwend klein jongetje. Hij wint of hij maakt het speelgoed kapot," vertelt de oud-medewerker van teams als Ferrari en McLaren tegenover El Confidencial. "Weet je, hij is gewoon een jankerd." Meer lezen? Klik hier!

Massa zet eerste stap in aanvechten wereldtitel van Hamilton van 2008

Naar aanleiding van bepaalde opmerkingen van oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone is Felipe Massa gaan onderzoeken of hij de wereldtitel van Lewis Hamilton van 2008 kan aanvechten. De Braziliaanse tak van motorsport.com weet te melden dat Massa een team van advocaten heeft samengesteld. Omdat hij daarmee het juridische proces is begonnen, zou hij daarom vanaf nu geen openbare verklaringen meer afleggen over zijn volgende stappen. Ook zou hij niet meer publiekelijk zijn mening uitspreken over de zaak en de betrokken personen. Meer lezen? Klik hier!

'Twee engineers leggen werk neer bij Red Bull en tekenen bij Ferrari'

Twee engineers van Red Bull Racing zijn naar verluidt op gardening leave gegaan. Ze zouden dan voor het seizoen van 2024 vertrekken naar Scuderia Ferrari. "Twee engineers zijn net [bij Ferrari] aangenomen en hebben hun activiteiten bij Red Bull stopgezet," zo citeert FormulaPassion.it de Italiaanse krant Corriere dello Sport. "Ze zijn op gardening leave en zullen vanaf 2024 aan het werk gaan in Maranello. Hun namen zijn niet bekend en ook is het nog maar afwachten hoeveel verschil ze gaan maken. Het team heeft namelijk al zo'n dertig engineers aangenomen in de laatste drie jaar, zelfs werknemers die al van topteams kwamen, zoals Red Bull en Mercedes." Meer lezen? Klik hier!