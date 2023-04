Brian Van Hinthum

Het laatste vrije weekend van de coureurs zit erop en ook afgelopen weekend hebben vele rijders weer van de vrije tijd gebruik gemaakt, voordat we deze week weer neerstrijken in Bakoe. Lewis Hamilton was undercover aanwezig op een Brits racecircuit om zijn broertje aan te moedigen.

Door het ontbreken van de race in Shanghai hadden veel coureurs de afgelopen weken vrijaf en dus kon er tijd gevonden voor de nodige activiteiten buiten de baan. Charles Leclerc en Pierre Gasly maakten bijvoorbeeld van hun tijd gebruik om de finaledag van het grote tennistoernooi in Monaco bij te wonen. Op de vorige zondag zagen zij hoe Andrey Rublev uit Rusland in de finale te sterk was voor de Deense Holger Rune. Afgelopen zondag maakte Hamilton van de gelegenheid gebruik om zijn broertje te supporten tijdens het British Touring Car Championship in Donington Park.

Undercover

Het spreekt voor zich dat de zevenvoudig wereldkampioen als een grote ster door het leven gaat in zijn thuisland en als hij even rustig een race bij zijn broertje wil kijken, kan hij dat niet zomaar in zijn normale gedaante doen. De Mercedes-coureur besloot dan ook om undercover een bezoekje te brengen aan het circuit waar zijn invalide broertje, die overigens beslag legde op de zesde plek, deelnam. Na afloop van het bezoek deelde Hamilton een aantal foto's op zijn Instagram, waaruit bleek dat hij op het circuit aanwezig was.

Genoten van de dag

"Ik ben lang niet naar Donington gewest", schrijft de Brit erbij. "Ik was zo blij dat ik mijn broer daar als een normale bezoeker kon bekijken en aanmoedigen. Dat voelde erg speciaal. Ik ben zo trots op je, bro. De zesde plek vandaag was een zeer speciaal resultaat en je hebt het ontzettend verdiend. Blij pushen", besluit Hamilton zijn positieve woorden aan het adres van zijn broertje.