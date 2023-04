Redactie

Maandag 24 april 2023 10:17 - Laatste update: 11:29

Max Verstappen wist dit seizoen al twee overwinningen in de Formule 1 op zijn naam te schrijven en we weten inmiddels dus wel dat de Verstappen-naam onlosmakelijk met winnen verbonden is. Ook dit weekend werd er door een Verstappen een race gewonnen, al is dit verhaal iets anders dan je zou denken.

We zijn in het huidige seizoen slechts drie races onderweg en de coureurs kunnen inmiddels alweer van even vrijaf genieten. Door het wegvallen van de Grand Prix van China, die eigenlijk het vorige weekend op het programma zou staan in Shanghai, is er een gat op de kalender ontstaan van vier weken. Het grootste deel van de coureurs maakt van de gelegenheid gebruik om de batterijen nog maar eens extra op te laden richting de overvolle kalender die dit jaar nog op het programma staat. Zo was George Russell aanwezig op de Monte Carlo Masters om Novak Djokovic te supporten en was Alex Albon op Hawaï om te snorkelen.

Verstappen pakt overwinning

Het is nog een aantal dagen wachten tot we weer van een Formule 1 race kunnen genieten en ondertussen brengen de coureurs de lentestop allemaal op een verschillende manier gehad. Ook Verstappen vult zijn tijd op zijn eigen manier, maar dat er afgelopen weekend een race door een Verstappen gewonnen is, waarin het niet eens om een virtuele simrace of een motorsportrace an sich gaat, kunnen we toch wel een opmerkelijk verhaal noemen.

Bijzondere race

Het gaat namelijk om een paard dat vernoemd is naar Verstappen. Jockey Declan Cannon wist namelijk afgelopen weekend op de Elkhorn Stakes (G2T) in Keeneland, Kentucky de overwinning te pakken met Verstappen door met een 2:29.28 via een fotofinish naaste belager Red Knight te verslaan. "Toen we hier kwamen, zeiden we dat als hij hier bij de eerste drie zou zitten, dat er een enorme deur voor hem open zou gaan. Ik denk niet dat we het beste van hem al gezien hebben", sprakt een trotse Brendan P. Walsh tegenover Bloodhorse.com. Daarmee lijkt het paard in ieder geval op de Formule 1-coureur te lijken. Ook hij lijkt elke week beter te worden en daarvan moet het beste naar verwachting nog komen.