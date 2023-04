Vincent Bruins

Maandag 24 april 2023 18:29 - Laatste update: 19:20

Twee engineers van Red Bull Racing zijn naar verluidt op gardening leave gegaan. Ze zouden dan voor het seizoen van 2024 vertrekken naar Scuderia Ferrari. Dat meldt de Italiaanse media.

Een werkgever kan ervoor kiezen om contractueel vast te leggen dat een werknemer een bepaalde periode geen ander dienstverband aan mag nemen, nadat hij of zij is vertrokken, en dat noemt men gardening leave. De werknemer wordt in die periode nog wel doorbetaald. Vaak is dit om te voorkomen dat belangrijke informatie binnen een bepaalde termijn bij een concurrerend bedrijf terechtkomt.

Artikel gaat verder onder video

Ingrijpende veranderingen in Maranello

Binnen Ferrari hebben al enkele veranderingen plaatsgevonden in de afgelopen maanden. De Italiaanse renstal nam afscheid van Mattia Binotto en Frédéric Vasseur nam zijn plaats in als teambaas. Ravin Jain werd afgelopen februari aangesteld als het nieuwe hoofd van de strategieafdeling en verving daarmee Inaki Rueda. David Sanchez is ondertussen vertrokken naar McLaren. Diego Tondi, die al hoofd aerodynamica was, heeft de rol van Head of Vehicle Concept overgenomen. Ferrari-president John Elkann kondigde eerder deze maand in een brief aan investeerders "ingrijpende veranderingen binnen de muren van Maranello" aan. Het wegkapen van twee engineers bij Red Bull Racing zou deel uitmaken van dit plan.

OOK INTERESSANT: Vasseur hoopt in Bakoe meteen profijt te hebben van upgrades op de Ferrari

Verschil maken

"Twee engineers zijn net [bij Ferrari] aangenomen en hebben hun activiteiten bij Red Bull stopgezet," zo citeert FormulaPassion.it de Italiaanse krant Corriere dello Sport. "Ze zijn op gardening leave en zullen vanaf 2024 aan het werk gaan in Maranello. Hun namen zijn niet bekend en ook is het nog maar afwachten hoeveel verschil ze gaan maken. Het team heeft namelijk al zo'n dertig engineers aangenomen in de laatste drie jaar, zelfs werknemers die al van topteams kwamen, zoals Red Bull en Mercedes."