Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 13:56

Het team van Ferrari gaat voor de Grand Prix van Azerbeidzjan al voor het eerst dit seizoen updates aan de auto brengen om het tij zo snel mogelijk te keren. Fred Vasseur kijkt uit naar de aankomende race en is zeer benieuwd of de updates aan de auto meteen aanslaan.

Voorlopig is het een seizoen om niet over naar Maranello te schrijven voor het team van Ferrari. Ook in Australië werd het weer een weekend om snel te vergeten voor Fred Vasseur en zijn team. De race van Leclerc zat er al na één ronde op en hij liet op zondag zijn frustraties de vrije loop. "Het is het derde weekend op rij waar de races nachtmerries zijn geweest. We hebben gridstraffen gehad, technische problemen... Een ergere start van het seizoen had niet gekund", foeterde hij na zijn uitvalbeurt, die dit keer niet aan technische malaise lag maar aan een incident.

Niet te ver naar voren kijken

Enkele weken geleden hoorden we al in de Italiaanse media dat het team een heuse drietrapsraket aan upgrades bedacht heeft om de Ferrari op gang te krijgen in dit seizoen. De eerste upgrade kunnen we al tijdens de volgende race in Bakoe verwachten, als de nieuwe diffusor moet worden gelanceerd. "Het is verkeerd om ons op Red Bull of op Mercedes en Aston Martin te richten. We moeten het beste uit onszelf halen en ons op onszelf concentreren. Tussen de tweede en derde race hebben we naar mijn mening een goede stap gezet", wordt Vasseur geciteerd door Motorsport.com.

Profijt in Bakoe

De nieuwbakken Ferrari-teambaas hoopt in ieder geval in Bakoe meteen de vruchten te plukken. "Ik ga nooit verklappen wat we veranderd hebben en welke impact dat op het gedrag van de auto heeft. Het staat echter vast dat we op zoek zijn naar consistentie en ik denk dat we dat bereikt hebben. Ik wil in Baku bevestigd zien dat we nu in een andere situatie zitten. Baku is een extreme baan. Het waait vaak hard en door de gebouwen verandert de windrichting per bocht. Dit wordt een goede 'training' voor iedereen", claimt de Fransman. "Ik denk wel dat we in Melbourne de juiste richting zijn ingegaan. We moeten dat in de volgende race bevestigd zien te krijgen."