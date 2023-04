Vincent Bruins

Maandag 17 april 2023 19:46

John Elkann, de president van Ferrari, heeft een brief geschreven aan investeerders van het Italiaanse automerk en Formule 1-team. De New Yorker kondigt ingrijpende veranderingen aan in de hoop de renstal competitiever te maken.

Het loopt voor Ferrari nog niet bepaald op rolletjes in 2023. Het team van Charles Leclerc en Carlos Sainz zag podiumklasseringen in rook opgaan door motorproblemen en straffen. De Italianen liggen na drie Grands Prix al bijna 100 punten achter op Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap.

Kapotte power units en tijdstraffen

Ferrari ligt al vroeg in het seizoen onder vuur, omdat het nog altijd geen podium heeft weten te behalen. Leclerc vocht wel om de tweede positie met Sergio Pérez in de seizoensopener in Bahrein. Een kapotte power unit gooide echter roet in het eten. Sainz lag vervolgens op koers om derde te worden, maar werd in de slotfase ingehaald door de Aston Martin van landgenoot Fernando Alonso. In Saoedi-Arabië kwamen de twee coureurs net buiten de top vijf over de streep, nadat Leclerc de race in Djedda vanaf P12 moest aanvangen vanwege een gridstraf, omdat hij teveel elektronische componenten had gebruikt. Vervolgens schakelde hij zichzelf uit in Australië door de grindbak in te spinnen na contact met Lance Stroll. Door een tijdstraf zakte Sainz na de finish van P4 naar P12. Hij had Alonso in de rondte getikt bij één van de chaotische herstarts.

Nederig en ambitieus

"Ferrari heeft het jaar [2022] afgesloten met een recordwinst van 5,1 miljard euro (+19% meer vergeleken met het jaar ervoor)," zo schreef Elkann. "Terwijl er ingrijpende veranderingen gaande zijn binnen de muren van Maranello, om met name onze competitiviteit op het circuit te versterken en om de lifestyle-kledinglijnen voor de catwalk te ontwikkelen, blijft de wil om vooruitgang te boeken die onze oprichter Enzo Ferrari in zijn hart had, de Ferrari-mensen nederig en ambitieus houden in het vormgeven van de toekomst van de Prancing Horse."