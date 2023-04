Vincent Bruins

Zaterdag 15 april 2023 13:08 - Laatste update: 13:16

Daniil Kvyat heeft onthuld dat hij de eerste keuze was van Ferrari om Kimi Räikkönen te vervangen. De Rus legt uit dat hij in 2016 het aanbod van de Italiaanse renstal echter weigerde, slechts een aantal weken voordat hij werd gedegradeerd van Red Bull Racing naar Scuderia Toro Rosso.

Räikkönen zou uiteindelijk tot en met 2018 voor Ferrari uitkomen, voordat hij met Charles Leclerc van stoeltje wisselde. De Fin vertrok naar het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo om daar nog drie seizoenen door te brengen.

Van Toro Rosso naar Red Bull en weer terug

Na het binnenslepen van de GP3 Series-titel in 2013 maakte Kvyat het jaar daarop zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri. Het vertrek van Sebastian Vettel naar Ferrari zorgde ervoor dat er een stoeltje vrijkwam voor de Rus bij Red Bull Racing. Hij behaalde een podium in Hongarije in 2015 en in China in 2016, maar de resultaten bleken niet goed genoeg en voor de Grand Prix van Spanje moest hij van team wisselen met Max Verstappen. De nu 28-jarige coureur bracht vervolgens nog vier seizoenen door bij Toro Rosso en AlphaTauri in 2016, 2017, 2019 en 2020, en behaalde nog een podium in de Grand Prix van Duitsland in zijn een na laatste jaar. In 2018 was hij voor een seizoen reservecoureur bij Ferrari. Kvyat heeft nu een contract getekend bij Lamborghini als fabriekscoureur voor het team in IMSA en het FIA World Endurance Championship.

Mentaal gezien moeilijke situatie

"Ik was heel goed aan het presteren," zo begon Kvyat bij de podcast Track Limits. "En ik had net weer een podium gescoord [voor Red Bull tijdens de Grand Prix van China in 2016] en toen had ik ook een voorstel gekregen van Ferrari om voor hen te racen als vervanger van Kimi. Dat gebeurde allemaal achter de schermen." Hij dacht een mooie toekomst te hebben bij Red Bull en besloot te blijven bij de Oostenrijkse renstal. "Het was dus mentaal gezien een erg moeilijke situatie voor mij om te gaan van gewild zijn door Ferrari en het contract gezien hebben naar terug naar Toro Rosso en dan denk je: 'Het gaat ineens echt niet goed.'"