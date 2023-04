Brian Van Hinthum

Maandag 24 april 2023 14:32 - Laatste update: 15:57

Lewis Hamilton beleeft momenteel een lastig seizoen in de Formule 1 en de Britse coureur heeft al meermaals zijn teleurstelling én kritiek geuit op de W14 die het team heeft afgeleverd. Joan Villadelprat stoort zich mateloos aan de acties van de Brit en steekt zijn irritatie dan ook niet onder stoelen of banken.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zij achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Artikel gaat verder onder video

Een klein verwend jongetje

Ondertussen horen we de Brit vaak kritisch naar zijn team zijn in de media en de zevenvoudig wereldkampioen is over het algemeen niet vies van het nodige geklaag. Villadelprat kan zich bijvoorbeeld behoorlijk irriteren aan de recente opmerkingen van Hamilton richting zijn team, toen hij zei dat de medewerkers van Mercedes niet naar hem luisterden. "Hamilton is het zat en als hij niet wint gedraagt hij zich als een verwend klein jongetje. Hij wint of hij maakt het speelgoed kapot", vertelt de oud-medewerker van teams als Ferrari en Mclaren tegenover El Confidencial.

'Hamilton is een jankerd'

De man uit Barcelona vervolgt zijn vuur richting de Brit. "Weet je, hij is gewoon een jankerd. De banden, de strategie. Hij stelt overal vragen bij, terwijl hij het zelf verpest. Als je een teamgenoot hebt die sneller is dan jij, is het normaal dat je stil bent en je hoofd naar beneden houdt. Ik denk niet dat hij verloren heeft, maar wat motiveert je nog na zeven wereldtitels? Nou ja, nog eentje winnen. Je gaat echter je reputatie niet op het spel zetten als je er de auto niet voor hebt", besluit hij.