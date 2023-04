Brian Van Hinthum

Nyck de Vries mag dit jaar eindelijk zijn droom in de Formule 1 vervullen en de Nederlander doet dat voor het team van AlphaTauri onder leiding van Franz Tost. Die teambaas geeft nu toe dat de Nederlander al veel eerder op de radar stond bij de Red Bull-stal, maar dat een overgang er destijds niet van kwam.

De Vries wist met een droomweekend in Monza in 2022 plotseling een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen bij het team van AlphaTauri en dus begon hij een paar weken terug in Bahrein aan zijn avontuur in de koningsklasse. Een groot succes is dat echter nog niet gebleken, want de Friese coureur heeft het moeilijk en moet voorlopig telkens zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Ook in Melbourne reed de 28-jarige coureur weer steevast in de achterhoede, totdat hij aan het einde van de race getorpedeerd werd door Logan Sargeant.

Kartraces

Eén ding is zeker: de 28-jarige coureur heeft de Formule 1 met een hoop omwegen moeten behalen. Het had zomaar anders kunnen lopen en een veel eerder debuut kunnen realiseren, zo blijkt nu uit een verhaal van Tost. "Max en Nyck hebben in karting allebei races laten zien, mamma mia... Ik heb kartraces van Nyck gezien die fantastisch waren. Hij viel me al snel op door de manier van inhalen en ook hoe hij op relatief jonge leeftijd eigenlijk alles al onder controle had", denkt hij tegenover Motorsport.com terug aan de jeugd van De Vries.

McLaren er als de kippen bij

De voorman van AlphaTauri geeft daarna toe dat hij en Red Bull eigenlijk destijds al probeerden te hengelen naar de diensten van de Nederlander en hij legt uit waarom het er destijds niet van kwam. "Ik herinner me die dagen nog vrij goed. Gerhard Berger was toen nog bij Toro Rosso betrokken en ik zei tegen Gerhard: 'Ik heb nu een jongen gezien, Nyck de Vries, die moeten we hebben!’ Ik vond hem buitengewoon goed, maar ik was niet de enige. Toen kwam McLaren namelijk en zij contracteerden hem", doet Tost uit de doeken. Via onder meer een kampioenschap in de Formule E kwam hij alsnog in de koningsklasse terecht.