Piastri verslaat Norris voor pole, Stewards druk met Verstappen en Haas na kwalificatie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De F1-coureurs maakte er weer een spannende zaterdag van in Nederland. Oscar Piastri pakte de pole position op Circuit Zandvoort, wat eigenlijk vrij onverwachts was aangezien Lando Norris de overhand had in alle drie de trainingen. Achter de McLarens zat iedereen heel dicht bij elkaar. Max Verstappen werd derde, nadat hij een straf van de FIA misliep na de kwalificatie. Isack Hadjar verraste iedereen door de vierde tijd te klokken. De Racing Bulls-coureur was sneller dan de Mercedessen en Ferrari's. Haas maakt een baalweekend mee en wordt nog onderzocht door de stewards vanwege een parc fermé-blunder. Ondertussen denkt de organisatie van Zandvoort na over het mogelijk vernoemen van een bocht naar Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Piastri over sfeer bij McLaren na pole voor Dutch GP: "Proberen elkaar ieder weekend te verslaan"

Oscar Piastri zal de F1 Dutch Grand Prix morgen aanvangen vanaf de pole position. Hij versloeg McLaren-teamgenoot Lando Norris in de kwalificatie op Circuit Zandvoort en liet ook thuisheld Max Verstappen achter zich. "Dat was de definitie van op het goede moment je hoogtepunt vinden", begon Piastri. "Ik voelde me het gehele weekend tot nu toe wel prima, maar er waren een paar bochten waar het me gewoon niet lukte om sneller te gaan. In die bochten heb ik alsnog geen tijd kunnen vinden, maar dat heb ik wel in andere bochten kunnen doen. Ja, ik ben superblij met dit resultaat, maar de punten worden pas morgen uitgedeeld." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri na het pakken van de pole position.

Related image

Norris gaat voor zege in Zandvoort: 'Afwachten wat het weer gaat doen'

Lando Norris liep zaterdag tijdens de kwalificatie pole position mis voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Brit hoopt dat hij zondag zijn teamgenoot kan gaan verslaan. "Het is het hele weekend al spannend, het had makkelijk de andere kant op kunnen vallen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik niet op pole staat, maar er waren ook wat goede rondjes. Nie het einde van de wereld dus. Met deze wind heeft geluk er ook veel mee te maken. Het was lastig en mijn rondje in Q3 was goed, maar door wat wind op het rechte stuk verloor ik wat tijd." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na de tweede plaats in de kwalificatie.

Related image

Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3: "Het beste gevoel van dit weekend"

Max Verstappen heeft zaterdag tijdens de kwalificatie van alles geprobeerd om de McLarens de loef af te steken, maar uiteindelijk kon het niet baten en moest hij genoegen nemen met 'slechts' een derde plek. Gezien de omstandigheden is de Nederlander echter tevreden met het resultaat in Zandvoort. "Ik ben er zeker blij mee. De kwalificatie was het beste dat ik me gevoeld heb in de auto dit weekend. Het is precies wat je wil. Ik ben blij met P3 hier. Het is geweldig om zoveel oranje te zien. Dat is iets heel speciaals. Ik ben blij om hier te zijn. We zien wel wat we morgen kunnen doen." Lees hier het hele artikel over een tevreden Max Verstappen ondanks verlies ten opzichte van McLaren.

Related image

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, heeft ook meegekregen dat Max Verstappen openstaat voor een eigen bocht op de baan. Van Overdijk stelt dat de viervoudig kampioen dit zeker verdient en dat het circuit nadenkt over hoe dit gerealiseerd kan worden. "We zijn Max en de familie Verstappen ongelooflijk dankbaar voor hun prestaties. Zonder Max zouden we hier niet zijn," opende Van Overdijk tegenover Viaplay. Circuit Zandvoort stond namelijk voor het laatst op de kalender in 1985, maar door de populariteit van de Nederlander keerde de Grand Prix van Nederland in 2021 terug. Lees hier het hele artikel over een mogelijk eerbetoon aan Max Verstappen op Zandvoort.

Related image

Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP

Haas maakt een lastig weekend mee tijdens de F1 Dutch Grand Prix. Esteban Ocon beging een foutje in Q1 en kwam niet verder dan de achttiende positie. Teamgenoot Ollie Bearman was eveneens aan het worstelen en moest genoegen nemen met de negentiende stek in de kwalificatie. Alleen Lance Stroll kwam achter de Haas-bolides terecht, maar dat kwam omdat hij geen rondetijd kon neerzetten vanwege een crash. Het lijkt voor Bearman van kwaad tot erger te gaan. Haas is richting de stewards gefloten vanwege een mogelijke overtreding van de parc fermé-reglementen. De stewards lijken pas op zondagochtend een beslissing te nemen over een mogelijke straf. Lees hier het hele artikel over de mogelijke overtreding bij Ollie Bearman.

Related image

Stewards verklaren waarom Verstappen onbestraft bleef na overtreding in kwalificatie

Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de Dutch Grand Prix achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij zal de tweede startrij delen met Isack Hadjar, die zijn beste kwalificatie ooit meemaakte. Vanwege een onderzoek hing er eventjes een vraagteken boven het P3-resultaat van Verstappen. Hij had onnodig langzaam gereden na het vallen van de vlag in Q3. Toch hebben stewards Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Matthew Selley en Nish Shetty hem geen straf opgelegd. In een statement van de FIA wordt uitgelegd waarom de overtreding door de vingers wordt gezien. Lees hier het hele artikel over waarom een straf voor Max Verstappen uitbleef ondanks een overtreding.

Related image

Gerelateerd