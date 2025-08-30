Max Verstappen heeft zaterdag tijdens de kwalificatie van alles geprobeerd om de McLarens de loef af te steken, maar uiteindelijk kon het niet baten en moest hij genoegen nemen met 'slechts' een derde plek. Gezien de omstandigheden is de Nederlander echter tevreden met het resultaat in Zandvoort.

De Grand Prix van Nederland is natuurlijk hét hoogtepunt voor Verstappen en zijn fans, maar voorafgaand aan het eerste weekend na de zomerstop konden we allemaal al wel invullen dat het heel lastig zou worden voor Verstappen om een vuist te maken tegen de McLarens die gestaag op de tweede constructeurstitel op een rij afstevenen. Onder het oog van de fanatieke Nederlandse fans trok Verstappen in de kwalificatie alles uit de kast en wist hij het gat wel een stuk te verkleinen. Het bleek echter niet genoeg te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen reageert

Daarmee moet Verstappen genoegen nemen met 'slechts' P3 op de grid achter beide heren van McLaren. Geen verkeerd resultaat, want met Isack Hadjar vlak achter hem zijn de kansen op een podium zeer realistisch. Verstappen is dan ook blij met zijn resultaat: "Ik ben er zeker blij mee. De kwalificatie was het beste dat ik me gevoeld heb in de auto dit weekend. Het is precies wat je wil. Ik ben blij met P3 hier. Het is geweldig om zoveel oranje te zien. Dat is iets heel speciaals. Ik ben blij om hier te zijn. We zien wel wat we morgen kunnen doen. McLaren is het hele weekend al snel. Het is belangrijk op de eigen race te focussen. Hopelijk kunnen we dit morgen volhouden", zo klinkt het blij vanuit de viervoudig wereldkampioen.

