Norris gaat voor zege in Zandvoort: 'Afwachten wat het weer gaat doen'
Lando Norris liep zaterdag tijdens de kwalificatie pole position mis voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Brit hoopt dat hij zondag zijn teamgenoot kan gaan verslaan.
Norris is tevreden over zijn eigen rondje, maar niet over het resultaat. "Het is het hele weekend al spannend, het had makkelijk de andere kant op kunnen vallen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik niet op pole staat, maar er waren ook wat goede rondjes. Nie het einde van de wereld dus. Met deze wind heeft geluk er ook veel mee te maken. Het was lastig en mijn rondje in Q3 was goed, maar door wat wind op het rechte stuk verloor ik wat tijd. Maar goed, we zitten in een goede positie. We gaan morgen plezier maken."
Norris over Dutch GP
Dan de race van zondag, waar Norris weet dat hij het eigenlijk bij de start moet doen. Daar, of via de strategie. "We hadden allebei een slechte start vorig jaar. Ik denk niet dat de binnenkant per se beter is. Het is een lange race met veel rondjes en we moeten ook afwachten wat het weer gaat doen."
