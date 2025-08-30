Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, heeft ook meegekregen dat Max Verstappen openstaat voor een eigen bocht op de baan. Van Overdijk stelt dat de viervoudig kampioen dit zeker verdient en dat het circuit nadenkt over hoe dit gerealiseerd kan worden.

In aanloop naar het raceweekend in Zandvoort werd Verstappen gevraagd of hij zat te wachten op een eigen bocht. Daarbij liet hij doorschemeren dat hij dat alleen zou willen als hij zelf mocht bepalen welke bocht het werd. De viervoudig kampioen wees het Scheivlak aan als de bocht die naar hem vernoemd mag worden, omdat dit volgens hem een bocht is waar je vooral geen angst moet kennen.

'Zonder Max was de Dutch Grand Prix niet teruggekomen'

Tegenover Viaplay legt Van Overdijk uit dat een eigen bocht voor Verstappen meer dan verdiend zou zijn. "We zijn Max en de familie Verstappen ongelooflijk dankbaar voor hun prestaties. Zonder Max zouden we hier niet zijn," opent Van Overdijk. Circuit Zandvoort stond namelijk voor het laatst op de kalender in 1985, maar door de populariteit van de Nederlander keerde de Grand Prix van Nederland in 2021 terug.

'Verstappen verdient eigen bocht'

Van Overdijk bevestigt dat Verstappen een eigen bocht verdient, maar dat het nog even wikken en wegen is over de uitvoering: "Er bestaat geen twijfel over dat hij het verdient; dat is een feit. Hoe, wat en op welke manier we het gaan doen, daar gaan we over nadenken. Het Scheivlak is voor de coureurs met lef, en dat kunnen we hem niet ontzeggen."

