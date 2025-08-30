Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, heeft ook meegekregen dat Max Verstappen openstaat voor een eigen bocht op de baan. Van Overdijk stelt dat de viervoudig kampioen dit zeker verdient en dat het circuit nadenkt over hoe dit gerealiseerd kan worden.
In aanloop naar het raceweekend in Zandvoort werd Verstappen gevraagd of hij zat te wachten op een eigen bocht. Daarbij liet hij doorschemeren dat hij dat alleen zou willen als hij zelf mocht bepalen welke bocht het werd. De viervoudig kampioen wees het Scheivlak aan als de bocht die naar hem vernoemd mag worden, omdat dit volgens hem een bocht is waar je vooral geen angst moet kennen.
'Zonder Max was de Dutch Grand Prix niet teruggekomen'
Tegenover Viaplay legt Van Overdijk uit dat een eigen bocht voor Verstappen meer dan verdiend zou zijn. "We zijn Max en de familie Verstappen ongelooflijk dankbaar voor hun prestaties. Zonder Max zouden we hier niet zijn," opent Van Overdijk. Circuit Zandvoort stond namelijk voor het laatst op de kalender in 1985, maar door de populariteit van de Nederlander keerde de Grand Prix van Nederland in 2021 terug.
'Verstappen verdient eigen bocht'
Van Overdijk bevestigt dat Verstappen een eigen bocht verdient, maar dat het nog even wikken en wegen is over de uitvoering: "Er bestaat geen twijfel over dat hij het verdient; dat is een feit. Hoe, wat en op welke manier we het gaan doen, daar gaan we over nadenken. Het Scheivlak is voor de coureurs met lef, en dat kunnen we hem niet ontzeggen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort
- 21 minuten geleden
Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3: "Het beste gevoel van dit weekend"
- 8 minuten geleden
Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
- 43 minuten geleden
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 51 minuten geleden
- 2
Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort: "Zeg alleen wat ik wil"
- 1 uur geleden
Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus