De stewards onderzoeken lang na de kwalificatie voor de F1 Dutch Grand Prix toch nog een mogelijke overtreding. Haas zou geblunderd hebben met de regels rondom parc fermé op Zandvoort. Dat kan een flinke straf opleveren.

Haas maakt een lastig weekend mee aan de Noord-Hollandse kust. Esteban Ocon beging een foutje in Q1 en kwam niet verder dan de achttiende positie. Teamgenoot Ollie Bearman was eveneens aan het worstelen en moest genoegen nemen met de negentiende stek. Alleen Lance Stroll kwam achter de Haas-bolides terecht, maar dat kwam omdat hij geen rondetijd kon neerzetten vanwege een crash.

Wordt Bearman geschrapt uit de uitslag?

Het lijkt voor Bearman van kwaad tot erger te gaan. Haas is richting de stewards gefloten vanwege een mogelijke overtreding van de parc fermé-reglementen. 's Avonds moet er een doek over de bolide gelegd worden en mogen de monteurs liet langer sleutelen. Dit moet binnen twee uur na het einde van de kwalificatie gebeuren. Volgens de technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, heeft Haas zich hier niet aan gehouden. Notities van de overtreding zijn naar de stewards verstuurd. Die zullen nu vergaderen over een mogelijke straf. Een overtreding in parc fermé kan tot gevolg hebben dat Bearman uit de uitslag wordt geschrapt, maar het is nog afwachten wat de stewards beslissen.

