Max Verstappen werd na de kwalificatie voor de F1 Dutch Grand Prix onderzocht voor het onnodig langzaam rijden. De stewards van de FIA lieten weten dat de lokale held een overtreding had begaan, maar ze besloten geen straf uit te delen. In een statement laat het viertal op Zandvoort weten waarom.

Verstappen kwalificeerde zich als derde achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij zal de tweede startrij delen met Isack Hadjar, die zijn beste kwalificatie ooit meemaakte. Vanwege een onderzoek hing er eventjes een vraagteken boven het P3-resultaat van Verstappen. Hij had onnodig langzaam gereden na het vallen van de vlag in Q3. Toch hebben stewards Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Matthew Selley en Nish Shetty hem geen straf opgelegd.

Gele vlaggen in de laatste sector

Coureurs moeten zich tijdens vrije trainingen en de kwalificatie houden aan een bepaalde deltatijd. Dat is de maximumtijd die je mag rijden tussen de tweede safety car-lijn bij de uitgang van de pitstraat en de eerste safety car-lijn bij de ingang van de pitstraat. De FIA wil met deze deltatijd voorkomen dat er te langzaam wordt gereden. Grote snelheidsverschillen kunnen gevaarlijke momenten veroorzaken en het geeft coureurs de mogelijkheid om spelletjes te spelen in het verkeer, zoals we dat ooit in Monza zagen.

Verstappen bleek 3,8 seconden boven de deltatijd te zitten, maar toch krijgt hij geen straf. Uit de telemetrie blijkt dat de viervoudig wereldkampioen bijna de hele ronde wél onder de deltatijd zat. Pas toen hij aan het einde was van zijn uitloopronde na Q3, remde hij extra veel af. Dat kwam omdat er gele vlaggen hingen in de laatste sector. Verstappen wilde voorzichtig zijn en niet het risico lopen dat hij te hard zou rijden langs de gele vlaggen.

De stewards accepteerden de reden van de Red Bull-coureur en hebben daarom besloten geen straf uit te delen. Verstappen mag de wedstrijd op Zandvoort dus 'gewoon' vanaf P3 aanvangen.

