Oscar Piastri zal de F1 Dutch Grand Prix morgen aanvangen vanaf de pole position. Hij versloeg McLaren-teamgenoot Lando Norris in de kwalificatie op Circuit Zandvoort en liet ook thuisheld Max Verstappen achter zich.

Het leek er tijdens de vrije trainingen op dat Piastri dit weekend zijn meerdere moest erkennen in Norris, die elke sessie bovenaan de tijdenlijst stond. Toch wist de kampioenschapsleider iets te vinden in de Noord-Hollandse duinen om voor Norris terecht te komen in de kwalificatie. Het is zijn vijfde pole position van het seizoen. Verstappen werd derde op een kwart van een seconde achterstand, terwijl Isack Hadjar opviel met de vierde stek.

Piastri is tevreden, maar wil nog niet te hard juichen

"Dat was de definitie van op het goede moment je hoogtepunt vinden", begon Piastri. "Ik voelde me het gehele weekend tot nu toe wel prima, maar er waren een paar bochten waar het me gewoon niet lukte om sneller te gaan. In die bochten heb ik alsnog geen tijd kunnen vinden, maar dat heb ik wel in andere bochten kunnen doen. Ja, ik ben superblij met dit resultaat, maar de punten worden pas morgen uitgedeeld. Ik had verwacht dit weekend meer te worstelen, dus ik kan tevreden zijn."

Op de vraag hoe de sfeer is bij McLaren nu het duidelijk is dat het kampioenschap tussen hem en Norris gaat, antwoordde de Australiër: "Natuurlijk proberen we elkaar ieder weekend te verslaan. Er zijn wat variabelen die roet in het eten zouden kunnen gooien, maar we zien dat morgen wel."

