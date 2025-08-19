Viaplay heeft groot nieuws voor Oranjefans, 'Verstappen kreeg te laag bod van Wolff' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is nog altijd in volle gang, al betekent dat vanzelfsprekend niet dat de wereld van de Formule 1 stilstaat. Zo wordt er genoeg gezegd en geschreven over en voor dek koningsklasse. Zo was er nieuws voor Nederlandse kijkers die niet richting Zandvoort gaan voor de Dutch Grand Prix: zij kunnen de race in de duinen gewoon gratis bekijken via het open kanaal van Viaplay. Juan Pablo Montoya liet op zijn beurt weten dat George Russell moet vertrekken bij Mercedes én Max Verstappen door datzelfde Mercedes simpelweg te weinig geld geboden heeft gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Montoya: 'Te laag bod van Wolff misschien wel de reden dat Verstappen bleef'

Na een tijd van een heup rumoer werd voor de zomerstop eindelijk duidelijk dat Max Verstappen gewoon bij het team van Red Bull Racing blijft. Naar eigen zeggen gewoon omdat hij het team zijn contract wil uitdienen. Volgens Juan Pablo Montoya zit de vork echter heel anders in de steel: het zou simpelweg gaan om de knaken. "Ik denk niet dat Max een keuze had. Als ik vorig jaar met hem aan de onderhandelingstafel zat toen hij het wereldkampioenschap won, dan had het waarschijnlijk zo'n honderd miljoen gekost. Dit jaar zit hij in een auto met problemen en kan het getal zomaar op vijftig miljoen liggen." Meer lezen over de uitspraken van Juan Pablo Montoya? Klik hier!

Mekies twijfelde nooit aan toekomst Verstappen bij Red Bull: "Nou nee"

Hoewel er de afgelopen maanden veel geruchten gingen over een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing, onthult teambaas Laurent Mekies dat er binnen het team eigenlijk nooit twijfels zijn geweest over een mogelijke transfer. De Fransman stelt dat er slechts één voorwaarde is waar Red Bull aan moet voldoen om de viervoudig kampioen ook in de toekomst te behouden. Meer lezen over de uitspraken van Laurent Mekies? Klik hier!

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

George Russell (27) moet vertrekken bij het Formule 1-team van Mercedes, zo heeft hij te horen gekregen van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan stelt dat Russell naar een ander raceteam moet overstappen en noemt daarbij in het bijzonder Aston Martin, waar Lance Stroll en Fernando Alonso een onzekere toekomst hebben. Meer lezen over de uitspraken over George Russell? Klik hier!

Viaplay zendt Dutch Grand Prix 2025 gratis uit op open net

De Dutch Grand Prix van 2025 zal volledig gratis en live te volgen zal zijn voor het Nederlandse publiek. Alle Formule 1-sessies worden uitgezonden via Viaplay TV, waardoor fans zonder abonnement het hele raceweekend kunnen beleven. De Dutch GP markeert de start van de tweede seizoenshelft van de Formule 1, na de zomerstop. Meer lezen over het nieuws rondom Viaplay? Klik hier!

Circuit directeur Zandvoort wijst naar laatste edities Dutch GP: "Toch jammer"

Directeur Sport van Circuit Zandvoort, Erik Weijers, baalt ervan dat volgende week de één-na-laatste editie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort wordt verreden. Weijers was aanwezig op het moment dat de FIA het circuit toeliet tot de kalender en stelt dat er inmiddels iets is neergezet waar lange tijd alleen maar over gedroomd kon worden. "Ik reed net een uur geleden van het circuit af. Daar hing nog een spandoek waarop de race van dit jaar wordt aangekondigd, en daarnaast hing er al een spandoek van volgend jaar. Daarop staat heel groot: ‘The Final Edition’," vertelt Weijers. Meer lezen over de uitspraken van de directeur van Zandvoort? Klik hier!

