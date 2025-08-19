De Dutch Grand Prix van 2025 zal volledig gratis en live te volgen zal zijn voor het Nederlandse publiek. Alle Formule 1-sessies worden uitgezonden via Viaplay TV, waardoor fans zonder abonnement het hele raceweekend kunnen beleven. De Dutch GP markeert de start van de tweede seizoenshelft van de Formule 1, na de zomerstop.

Het spektakel begint al vroeg in de week met speciale uitzendingen van de Formule 1-talkshow ‘In de Slipstream’ en de het uitzenden van de docuserie ‘Anatomy of a Champion’ over Max Verstappen. Vanaf vrijdag wordt de actie op Circuit Zandvoort live in beeld gebracht, met uitgebreide analyses en sfeerverslagen door presentatrice Amber Brantsen en haar team van experts, waaronder Giedo van der Garde en Christijan Albers.

Viaplay is te ontvangen bij verschillende providers: KPN op kanaal 51, Ziggo en Odido op kanaal 13 en DELTA op kanaal 22. Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay,﻿ benadrukt het belang van de Dutch Grand Prix als hoogtepunt van het Nederlandse sportjaar en het streven van de streamingdienst om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het evenement. De Dutch Grand Prix is het absolute hoogtepunt van het Nederlandse sportjaar en dat delen we graag met zoveel mogelijk liefhebbers op Viaplay TV. Van de eerste vrije training op vrijdag tot de race op zondag is elke Formule 1-sessie voor heel Nederland live en gratis te zien op het open TV-kanaal van Viaplay. Daaromheen trakteren we de kijker vanuit de pits, vanaf de tribune of middenin het Formule 1-paddock op uitgebreide analyses, sfeerverslagen, exclusieve interviews en het laatste nieuws. We zitten overal bovenop de actie, waardoor ook de thuisblijvers volop kunnen genieten van het gevecht om de zege", zo vertelt Zwaneveld.

Korting

Naast de Formule 1-races zijn ook de F1 Academy en Porsche Supercup live te volgen. Voor fans die het hele seizoen willen blijven kijken, biedt de Zweedse streamingdienst een korting op hun jaarabonnement, geldig tot 8 september 2025. Deze actie komt te midden van een periode waarin Viaplay haar abonnementsprijzen tijdelijk heeft verlaagd om meer kijkers aan te trekken: een jaarabonnement Viaplay Basis is beschikbaar voor 13,79 euro per maand in plaats van 16,99 euro.