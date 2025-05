Hoewel McLaren in 2025 nog altijd een voorsprong heeft op de concurrentie, zit Max Verstappen volgens Giedo van der Garde nog volop in de titelstrijd. Bij een uitvalbeurt van één van de McLaren-coureurs, doet Verstappen 'gewoon' weer mee, daarnaast doet Red Bull er alles aan om het tij te keren.

Na de overwinning van Verstappen in Imola zat er in Monaco niet meer in dan een vierde plek. De RB21 is simpelweg niet ontworpen voor circuits met veel hobbels en hoge kerbstones. En juist dat soort banen staan tegenwoordig vaker op de kalender. Op permanente circuits komt de RB21 echter beter tot zijn recht. Komend weekend in Spanje speelt daarnaast de verscherping van de regels rond flexibele vleugels een rol. Volgens Van der Garde hoeft McLaren maar één misstap te maken.

Titelkansen Verstappen

In De Oranjezomer legt Van der Garde uit dat de kansen van Verstappen op zijn vijfde titel nog volledig overeind staan: “Nog best wel redelijk groot. Hij staat derde in het kampioenschap, 25 punten achter nummer één, Piastri. Als die twee jongens uitvallen, dan staat hij er weer bij. We weten dat ze in Imola een kleine update hebben meegenomen, daar waren ze eigenlijk het snelst. In Barcelona kunnen ze denk ik ook weer meedoen voor de overwinning. Je moet Max Verstappen nooit onderschatten, ook al hebben ze misschien niet de snelste auto.”

Verstappen had alle races gewonnen in MCL39

Ook Viggo Waas is aanwezig in het programma en stelt dat de auto belangrijker is dan de coureur. Van der Garde sluit zich daarbij aan en zegt dat de wagen voor zo’n 80 à 90 procent het tempo bepaalt; de overige 10 procent komt uit de stuurmanskunsten van de coureur. De voormalig F1-coureur is dan ook duidelijk: “Als je hem [Verstappen, red.] nu in een McLaren zet, had hij alle races gewonnen.”

