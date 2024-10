Max Verstappen eindigde afgelopen zondag derde tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en was niet zo snel als op vrijdag en zaterdag het geval was. Christijan Albers, voormalig coureur in F1, zag een wereld van verschil.

In de podcast van de Telegraaf blikt Albers terug op het weekend van Verstappen. Volgens de Nederlander had de coureur van Red Bull een lastige zondag, terwijl de vrijdag en zaterdag een stuk beter liepen. "Als je het vergelijkt van de zaterdag op de zondag, dat is een slok op een borrel. Je ziet een zaterdag waar je alleen kan rijden in vrije lucht, met een goede afstelling. Daarna zie je dat ze met die afstelling ernaast zaten en dat hij veel onderstuur had op zondag, en dan zie je pas wat er gebeurt. Dan zie je de Verstappen die het moeilijk heeft om in een auto te rijden die niet doet wat hij wil. Dan zie je ook als je kijkt naar de rondetijden, dan krijgt hij wel op zijn sodemieter."

Paar coureurs volgens Albers niet bang voor Verstappen

Volgens Albers zijn er niet veel coureurs op de huidige grid die niet bang zijn voor Verstappen. "Er zijn een aantal coureurs in het veld die niet bang zijn voor Verstappen. Dan moet je denken aan een Russell en een Hamilton. Russell is gewoon bereid om goed te scoren, die plant hem er wel tussen. Als je die een keer krijgt bij de volgende startopstelling, dan zijn dat wel de gevaarlijke momenten."

