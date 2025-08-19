close global

Zandvoort, Erik weijers, socials

Circuit directeur Zandvoort wijst naar laatste edities Dutch GP: "Toch jammer"

Directeur Sport van Circuit Zandvoort, Erik Weijers, baalt ervan dat volgende week de één-na-laatste editie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort wordt verreden. Weijers was aanwezig op het moment dat de FIA het circuit toeliet tot de kalender en stelt dat er inmiddels iets is neergezet waar lange tijd alleen maar over gedroomd kon worden.

Volgende week wordt het Formule 1-seizoen hervat met het raceweekend in Zandvoort. Ronde vijftien van het wereldkampioenschap is namelijk de Dutch Grand Prix. De race door de duinen staat sinds 2021 weer op de Formule 1-kalender, en eind 2024 werd bekend dat komend jaar voorlopig de laatste editie zal zijn. Hoewel er na de komende race dus nog één Grand Prix in Nederland op het programma staat, begint het besef bij de directeur nu pas echt door te dringen.

Jammer dat Dutch GP verdwijnt

Weijers legt in de podcast F1 aan Tafel uit: "Het is ook jammer." Robert van Overdijk gaf bij de bekendmaking al aan dat men de Dutch Grand Prix op een hoogtepunt wilde beëindigen en dat het een private onderneming betreft, waarbij de risico’s in gedachten moeten worden gehouden. "Ik reed net een uur geleden van het circuit af. Daar hing nog een spandoek waarop de race van dit jaar wordt aangekondigd, en daarnaast hing er al een spandoek van volgend jaar. Daarop staat heel groot: ‘The Final Edition’," vertelt Weijers.

Tien jaar geleden niet van kunnen dromen

Desondanks staan er nog twee edities op de planning, en dat had tien jaar geleden niemand verwacht. "Toch jammer, maar we hebben zes fantastische jaren gehad. We hebben iets gerealiseerd waar we tien jaar geleden met z’n allen niet eens van durfden te dromen."

Formule 1 FIA Nederland Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort

