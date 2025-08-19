George Russell (27) moet vertrekken bij het Formule 1-team van Mercedes, zo heeft hij te horen gekregen van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan stelt dat Russell naar een ander raceteam moet overstappen en noemt daarbij in het bijzonder Aston Martin, waar Lance Stroll en Fernando Alonso een onzekere toekomst hebben.

Russell wacht al weken, zo niet maanden, op een nieuw contract bij Mercedes, maar deze blijft vooralsnog uit. De onderhandelingen met de Brit leken op pauze te zijn gezet toen zich een potentiële kans voordeed om Max Verstappen binnen te halen, maar ook nu dit niet langer een mogelijkheid is, heeft Russell nog steeds geen nieuwe verbintenis ondertekend. Het lijkt erop dat Russell en de Duitse renstal het niet eens kunnen worden over de contractduur. Mercedes neigt naar een eenjarige deal, zodat het volgend jaar opnieuw een poging kan doen Verstappen te contracteren. Russell wil echter zekerheid en wil daarom minimaal voor twee seizoenen tekenen.

Russell moet vertrekken bij Mercedes

"Ik denk dat het probleem is dat George maar een contract voor één jaar krijgt", zo erkent ook Grand Prix-winnaar Montoya tegenover CoinPoker. De Colombiaanse oud-coureur denkt dat hetzelfde ook aan de orde is bij Kimi Antonelli, die eveneens nog op een nieuwe contract wacht. Russell wordt al enige tijd aan het lijntje gehouden, zo lijkt het, en Montoya geeft Russell dan ook het advies te vertrekken. "Als ik George was en ik ergens anders een goede kans had, zou ik gaan", zo zegt hij. "Als Aston [Martin] vandaag naar George zou komen en hem een zitje voor volgend jaar zou aanbieden, zou ik die aannemen."

Russell moet Mercedes op de blaren laten zitten

Volgens Montoya moet Russell de spreekwoordelijke vinger geven aan Mercedes en hen op de blaren laten zitten. "Laat Mercedes dan maar beseffen wat ze hebben en verloren en laat ze maar uitzoeken wat ze vervolgens moeten doen", zo zegt de oud-coureur. Echter, Aston Martin lijkt geenszins van plan nu al van coureurs te gaan wisselen met het oog op 2026. Wel is de nabije toekomst van zowel Lance Stroll als Fernando Alonso onzeker.

