Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
George Russell (27) moet vertrekken bij het Formule 1-team van Mercedes, zo heeft hij te horen gekregen van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan stelt dat Russell naar een ander raceteam moet overstappen en noemt daarbij in het bijzonder Aston Martin, waar Lance Stroll en Fernando Alonso een onzekere toekomst hebben.
Russell wacht al weken, zo niet maanden, op een nieuw contract bij Mercedes, maar deze blijft vooralsnog uit. De onderhandelingen met de Brit leken op pauze te zijn gezet toen zich een potentiële kans voordeed om Max Verstappen binnen te halen, maar ook nu dit niet langer een mogelijkheid is, heeft Russell nog steeds geen nieuwe verbintenis ondertekend. Het lijkt erop dat Russell en de Duitse renstal het niet eens kunnen worden over de contractduur. Mercedes neigt naar een eenjarige deal, zodat het volgend jaar opnieuw een poging kan doen Verstappen te contracteren. Russell wil echter zekerheid en wil daarom minimaal voor twee seizoenen tekenen.
Russell moet vertrekken bij Mercedes
"Ik denk dat het probleem is dat George maar een contract voor één jaar krijgt", zo erkent ook Grand Prix-winnaar Montoya tegenover CoinPoker. De Colombiaanse oud-coureur denkt dat hetzelfde ook aan de orde is bij Kimi Antonelli, die eveneens nog op een nieuwe contract wacht. Russell wordt al enige tijd aan het lijntje gehouden, zo lijkt het, en Montoya geeft Russell dan ook het advies te vertrekken. "Als ik George was en ik ergens anders een goede kans had, zou ik gaan", zo zegt hij. "Als Aston [Martin] vandaag naar George zou komen en hem een zitje voor volgend jaar zou aanbieden, zou ik die aannemen."
Russell moet Mercedes op de blaren laten zitten
Volgens Montoya moet Russell de spreekwoordelijke vinger geven aan Mercedes en hen op de blaren laten zitten. "Laat Mercedes dan maar beseffen wat ze hebben en verloren en laat ze maar uitzoeken wat ze vervolgens moeten doen", zo zegt de oud-coureur. Echter, Aston Martin lijkt geenszins van plan nu al van coureurs te gaan wisselen met het oog op 2026. Wel is de nabije toekomst van zowel Lance Stroll als Fernando Alonso onzeker.
Gerelateerd
Net binnen
Marko staat achter harde keuzes: "95 procent van de coureurs racet verder"
- 1 minuut geleden
Viaplay zendt Dutch Grand Prix 2025 gratis uit op open net
- 54 minuten geleden
- 3
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen eerlijk over Red Bull: 'We zitten in een herstructurering'
- 2 uur geleden
- 1
Welke betaalmiddelen zijn er op Circuit Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix?
- 2 uur geleden
Wolff wijst naar onderhandelingen met Russell: "In deze sport moet je omgaan met de druk"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- Gisteren 10:13
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
- 31 juli