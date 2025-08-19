Hoewel er de afgelopen maanden veel geruchten gingen over een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing, onthult teambaas Laurent Mekies dat er binnen het team eigenlijk nooit twijfels zijn geweest over een mogelijke transfer. De Fransman stelt dat er slechts één voorwaarde is waar Red Bull aan moet voldoen om de viervoudig kampioen ook in de toekomst te behouden.

Mekies kreeg na de Grand Prix van Groot-Brittannië promotie van de Racing Bulls naar het topteam in Milton Keynes. Het vertrouwen in Christian Horner werd namelijk door het management en de aandeelhouders opgezegd. De leiding van het team wil terug naar de top, maar daarbij een andere koers varen. Mekies heeft een engineering-achtergrond, terwijl Horner de laatste jaren steeds meer uit de hoek van marketing kwam. Komend jaar krijgt de Formule 1 bovendien te maken met een nieuw reglement en zal Red Bull voor het eerst op de startgrid verschijnen met een volledig in eigen huis gebouwde power unit.

Geen twijfels: Red Bull moet topwagen leveren

In Hongarije benadrukte Verstappen dat hij komend jaar in ieder geval onder de vlag van Red Bull zal rijden. Toch onthult Mekies bij Sky Sports F1 dat er intern nooit twijfels waren over een eventueel vertrek. "Nou nee, ik denk niet dat er ooit echt enige twijfel is geweest binnen het team, omdat Max dat keer op keer aan ons heeft benadrukt", legt de teambaas uit. Verstappen wil uiteraard weer meestrijden om het kampioenschap en dat is volgens Mekies het enige wat het team moet leveren om de Nederlander binnenboord te houden: "We weten wat hij wil: een snelle auto. Het feit dat hij dat nu wat nadrukkelijker heeft gezegd, is goed voor iedereen. Hij is dit jaar altijd al een centraal onderdeel van het team geweest."

