Montoya: 'Te laag bod van Wolff misschien wel de reden dat Verstappen bleef'
Na een tijd van een heup rumoer werd voor de zomerstop eindelijk duidelijk dat Max Verstappen gewoon bij het team van Red Bull Racing blijft. Naar eigen zeggen gewoon omdat hij het team zijn contract wil uitdienen. Volgens Juan Pablo Montoya zit de vork echter heel anders in de steel: het zou simpelweg gaan om de knaken.
De afgelopen maanden werden de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell wist niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Vervolgens werd ook nog eens Christian Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder deden opschroeven. Daar kwamen later ook nog eens geruchten bij over Verstappen en Toto Wolff, die een geheime meeting in Sardinië gehad zouden hebben.
Geen keuze
Dit werd echter ontkend en inmiddels weten we natuurlijk ook dat Verstappen in 2026 gewoon bij het team van Red Bull zal gaan racen. Naar eigen zeggen wil de viervoudig wereldkampioen gewoon zijn contract uitdienen in Milton Keynes, al ligt het volgens Montoya allemaal wat anders: "Ik denk niet dat Max een keuze had. Als ik vorig jaar met hem aan de onderhandelingstafel zat toen hij het wereldkampioenschap won, dan had het waarschijnlijk zo'n honderd miljoen gekost. Dit jaar zit hij in een auto met problemen en kan het getal zomaar op vijftig miljoen liggen", zo stelt de oud-coureur tegenover CoinPoker.
Onderhandelingspositie Wolff
De Venezolaan vervolgt: "Misschien is dat wel de reden geweest dat hij gebleven is. Misschien dacht Max dat hij wel honderd miljoen ging krijgen. Degene die met hem sprak had waarschijnlijk de bovenhand, wetende dat Max hen meer nodig had dan zij Max. Vorig jaar was het bedrag waarschijnlijk buitenaards geweest om Max te krijgen. Ik denk dat je dit jaar in een onderhandeling met Max ook daadwerkelijk kan onderhandeling. Als jij bij ons wil zitten, is dit het getal. Toto kon Max de helft bieden van wat er vorig jaar nodig was geweest."
