Russell gooit olie op het vuur na Verstappen/Wolff-ontmoeting, F1-coureur 'gered' op zee | GPFans Recap

De zomerstop is op dit moment in volle gang en dus betekent het dat er racetechnisch weinig te zeggen en schrijven is. Wél kunnen we vaak door social media meegenieten van de vakanties die de coureurs hebben. George Russell gooide met een Instagram-post lichtelijk olie op het vuur door te laten dat hij óók op Sardinië is, net als Max Verstappen en Toto Wolff. Andrea Kimi Antonelli, teamgenoot van de Brit, beleefde op zijn beurt een hachelijk moment op hetzelfde Italiaanse eiland.

Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan

De Portugese premier, Luís Montenegro, heeft op een festival aangekondigd dat de terugkeer van de Formule 1 naar het Portimão Circuit in 2027 zo goed als zeker is. Volgens Montenegro hoeft deze alleen nog formeel te worden vastgelegd. In 2020 keerde de Formule 1 terug naar Portugal, nadat de race van 1984 tot en met 1996 vaste prik op de kalender was geweest. In de eerste periode werd gereden op het Circuito do Estoril, terwijl in de laatste twee edities werd uitgeweken naar het Algarve International Circuit. Lewis Hamilton wist beide Grands Prix destijds op zijn naam te zetten. Meer lezen over de mogelijke terugkeer in Portugal? Klik hier!

Ricciardo grapt over nieuwe look: "Had ruzie met mijn kapper en toen verloor ik mijn scheermes"

Voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo geeft toe dat hij toch wel geniet van zijn Formule 1-pensioen. De Australiër hoeft zich niet meer aan de strakke regels van de koningsklasse te houden en verklaart bij Autosport.com hoe hij nu voor de dag komt. "Ik had ruzie met mijn kapper en toen verloor ik mijn scheermes. Het zijn zes zware maanden geweest." Op een iets serieuzere noot gaat hij verder: "Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren. De baard is op dit moment mijn troost." Meer lezen over de reden voor Daniel Ricciardo zijn nieuwe look? Klik hier!

Red Bull ziet groot probleem voor F1 met regen: 'Dat is te wijten aan...'

Stephen Knowles, Senior Race Strategy Engineer bij Red Bull Racing en dus een belangrijke man voor het team van Max Verstappen, stelt dat F1 een groot probleem heeft momenteel met de regen. “We hebben een echt probleem met de zichtbaarheid en ik denk niet dat je daar veel aan had kunnen veranderen. We hadden misschien iets eerder kunnen beginnen, maar ik denk niet dat het dan een heel ander verhaal zou zijn geweest.” Meer lezen over de uitspraken van Stephen Knowles? Klik hier!

Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig

Max Verstappen en Toto Wolff werden afgelopen week samen gespot toen de Nederlander ogenschijnlijk een bezoekje bracht aan de Oostenrijkse teambaas van Mercedes. George Russell heeft nu in navolging van dat tweetal ook even laten weten dat hij op het Italiaanse eiland is. Meer lezen over de post van George Russell? Klik hier!

Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op

Een video op TikTok heeft een onverwacht avontuur van Andrea Kimi Antonelli aan het licht gebracht. De jonge Italiaanse coureur zat tijdens zijn zomervakantie op Sardinië in de problemen toen zijn jetski zonder brandstof kwam te zitten. Gelukkig kwamen vrienden snel in actie om hem te redden en hem terug naar de kust te slepen. Meer lezen over het hachelijke moment in Sardinië? Klik hier!

