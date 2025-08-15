Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig
Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig
Max Verstappen en Toto Wolff werden afgelopen week samen gespot toen de Nederlander ogenschijnlijk een bezoekje bracht aan de Oostenrijkse teambaas van Mercedes. George Russell heeft nu in navolging van dat tweetal ook even laten weten dat hij op het Italiaanse eiland is.
De afgelopen maanden werden de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell wist niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. vervolgens werd ook nog eens Christian Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder deden opschroeven. Daar kwamen later ook nog eens geruchten bij over Verstappen en Toto Wolff, die een geheime meeting in Sardinië gehad zouden hebben.
Russell ook aanwezig
Dit werd echter ontkend en inmiddels weten we natuurlijk ook dat Verstappen in 2026 gewoon bij het team van Red Bull zal gaan racen. Inmiddels hebben de teams en coureurs zomerstop en is het weer tijd voor vakantie én dit keer werden Verstappen en Wolff wél samen op de foto vastgelegd na een bezoekje van Verstappen aan het jacht van de Oostenrijker. Russell, de man die rustig bleef onder alle eerdere geruchten, blijkt nu echter ook vakantie aan het vieren op het populaire Italiaanse eiland. Hij schroomt dan ook niet om dit te tonen aan de buitenwereld, wat vanzelfsprekend online weer voor het nodige gepraat zorgt.
