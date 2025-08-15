Stephen Knowles, Senior Race Strategy Engineer bij Red Bull Racing en dus een belangrijke man voor het team van Max Verstappen, stelt dat F1 een groot probleem heeft momenteel met de regen.

Max Verstappen was van mening dat de Grand Prix van België eerder dit jaar in de regen gewoon verreden had kunnen worden, terwijl veel fans en analisten deze mening deelden. Het zorgde, indirect, voor een woordenwisseling tussen de FIA en Verstappen. In de podcast The Inside Track gaat Knowles in op het feit dat F1 momenteel een probleem heeft met racen in de regen, zoals ook dit seizoen alweer is gebleken. "Ik denk dat de zichtbaarheidproblemen die we momenteel met deze auto's hebben, te wijten zijn aan het feit dat ze zoveel water opwaaien omdat ze vrij groot zijn en zoveel neerwaartse druk produceren vanaf de vloeren dat ze al het water de lucht in zuigen."

'Hadden niet veel aan de problemen kunnen veranderen'

Volgens Knowles is er momenteel niet veel te doen en had er ook niet veel gedaan kunnen worden om het effect te voorkomen. “We hebben een echt probleem met de zichtbaarheid en ik denk niet dat je daar veel aan had kunnen veranderen. We hadden misschien iets eerder kunnen beginnen, maar ik denk niet dat het dan een heel ander verhaal zou zijn geweest.”

Wedstrijdleiding niet schuldig

Het is vaak, zoals in België, vooral de wedstrijdleiding die kritiek over zich heen blijken te krijgen als een race wegens de veiligheid uitgesteld is of de safety car lang doorrijdt. Knowles is van mening dat dit niet terecht is en ze vooral gewoon hun werk doen. “Je zou, vooral in de regen met alle opspattend water, een aantal auto's kunnen hebben gehad die een auto naderden die mogelijk was gespind. Ik benijd de wedstrijdleiding niet in die situatie.”

